TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızın yolundan hiçbir zaman ayrılmadan yeni destanlar yazmaya hazırız." dedi.

Aydın, Adıyaman'da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın asrın davasına gönül veren ve bu yolda samimi yoldaş olan insanlardan oluştuğunu söyledi.

Adıyaman'ın bugün bir kez daha tarih yazdığını ifade eden Aydın, Adıyamanlıların dün olduğu gibi bugün de yarın da davalarına sahip çıkacağını dile getirdi.

Aydın, Türkiye'nin çıktığı bu kutlu yolda, istiklal, istikbal konusunda her zaman tüm Adıyaman'ı yanlarında gördüklerini aktararak şöyle konuştu:

"Dualarınız ve desteklerinizle dünya lideri Erdoğan'ın yanında durarak oynanan tüm oyunları bozdunuz. Bizler, kökleri mazide bin yılları bulan büyük bir medeniyetin torunlarıyız. Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımızın yolundan hiçbir zaman ayrılmadan yeni destanlar yazmaya hazırız. Biz de iman vardır, ihlas vardır, bağlılık vardır. Bir olmanın kudreti vardır bizlerde. Bir ve diri olacağız. Hep birlikte 2023'leri ve 2071'leri yakalayacağız. Adıyaman olarak al bayrağımızı semalarda, imanımızı selalarda, birliğimizi de bu aziz vatanın her karış toprağında diri tutacağız."

Adıyamanlıların ve tüm Türkiye'nin daha da gelişmesi için yapılması gerekenleri ancak AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın hayata geçirebileceğini belirten Aydın, seçimlerde de Adıyamanlıların her zaman olduğu gibi gereken desteği vereceğine ve yeni bir destan yazacağına inandığını kaydetti.

