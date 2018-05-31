RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni hükümet modelinde güçlü Meclis'in önemli olduğunu belirterek, "Bir süreç var ve bazı şeyler yayılmaya çalışılıyor. 'Erdoğan seçilecek ama milletvekillerine biz destek vermeyeceğiz.' gibi bir yaklaşım ortaya çıkartılıyor. Bu bir fitne." dedi.
Bakan Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize milletvekili adayı Muhammet Avcı ile Derepazarı ilçesinde esnafı ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.
Daha sonra Yazıcı ve Avcı ile ilçe teşkilatını da ziyaret ederek, partililerle görüşen Bak, 24 Haziran seçimlerinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine değindi.
150 yıllık parlamento geleneğinin terk edildiğini anlatan Bak, "Yeni hükümet modelinde güçlü Meclis çok önemli. Bir süreç var ve bazı şeyler yayılmaya çalışılıyor. 'Erdoğan seçilecek ama milletvekillerine biz destek vermeyeceğiz.' gibi bir yaklaşım ortaya çıkartılıyor. Bu bir fitne. İnsanların aklını çelecek, insanların aklını karıştıracak bir yaklaşım. Hedef, Meclis'te çoğunluğu elde edip Erdoğan'ı çalıştırmamak. Meclisi tıkamak. Metot böyle. Bu nedenle bizlere uyanık olmak düşüyor, sağduyulu davranmamız gerekiyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın rahat görev yapabilmesi için güçlü bir Meclis'e ihtiyaç var." diye konuştu.
Çok dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Bak, "Dış güçler ve içerideki uzantıları şunu istiyor. 'Kaos olsun, işler tıkansın, yürümesin, faiz lobileri işe çöksün.' Daha önce bu ülkede bütçemizin yüzde 70'ini faize ödüyorduk. Yatırım yapma şansın yoktu. Bakın şimdi 2017'de dünyada yapılan 10 büyük projenin 6 tanesi Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'nin ne kadar doğru yürüdüğünü ve hedefleri olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.
- "Hiçbiri Sayın Cumhurbaşkanımızın sıkletinde değil"
Bak, kredi derecelendirme kuruluşlarının gerçekçi not vermediğini ifade ederek, en doğru notu vatandaşların verdiğini vurguladı.
AK Parti'nin Türkiye'nin her köşesinde eserleri bulunduğuna işaret eden Bak, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımızın karşısındaki adayların bir tane eseri yok, çivi çakmamışlar, çivi. Sadece söyledikleri, "Şu projeyi durduracağız, engelleyeceğiz.' Sadece söyledikleri 'İstemezuk, yapmazuk.' Cumhurbaşkanımızın eserleri ortada, eserleri ile konuşuyor. Hiçbiri Sayın Cumhurbaşkanımızın sıkletinde değil. Cumhurbaşkanımız 12 seçim kazanmış girdiği partisi ile. Karşısındakilerin kazandığı seçim yok. Bir tanesi kurultayları kaybetmiş. Orada başa geçemedi, burada geçmeye çalışıyor. Kendi partisinde genel başkan olamamış adam."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AK Parti'nin, ülkeyi yönetecek donanımlı kadroların adı olduğunu bildirdi.
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