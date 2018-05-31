RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni hükümet modelinde güçlü Meclis'in önemli olduğunu belirterek, "Bir süreç var ve bazı şeyler yayılmaya çalışılıyor. 'Erdoğan seçilecek ama milletvekillerine biz destek vermeyeceğiz.' gibi bir yaklaşım ortaya çıkartılıyor. Bu bir fitne." dedi.

Bakan Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize milletvekili adayı Muhammet Avcı ile Derepazarı ilçesinde esnafı ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Yazıcı ve Avcı ile ilçe teşkilatını da ziyaret ederek, partililerle görüşen Bak, 24 Haziran seçimlerinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine değindi.

150 yıllık parlamento geleneğinin terk edildiğini anlatan Bak, "Yeni hükümet modelinde güçlü Meclis çok önemli. Bir süreç var ve bazı şeyler yayılmaya çalışılıyor. 'Erdoğan seçilecek ama milletvekillerine biz destek vermeyeceğiz.' gibi bir yaklaşım ortaya çıkartılıyor. Bu bir fitne. İnsanların aklını çelecek, insanların aklını karıştıracak bir yaklaşım. Hedef, Meclis'te çoğunluğu elde edip Erdoğan'ı çalıştırmamak. Meclisi tıkamak. Metot böyle. Bu nedenle bizlere uyanık olmak düşüyor, sağduyulu davranmamız gerekiyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın rahat görev yapabilmesi için güçlü bir Meclis'e ihtiyaç var." diye konuştu.