HABER

Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 22:55 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Yeni kabinede parlamentodan 4 isim yer aldı.

Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Yeni kabinede parlamentodan 4 isim yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Buna göre kabinede yer alan bakanların listesi şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı:Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı:Berat Albayrak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Tarım ve Orman Bakanı:Bekir Pakdemirli
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan"

FOTOĞRAFLI

PARTNERBerfu'dan sonra hayatım değiştiBerfu'dan sonra hayatım değişti
Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti şahlandırma sözü veriyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti şahlandırma sözü veriyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)

Yeni kabine belli oldu! Bakan olan Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın istifa etmesi gerekiyor

Yeni kabine belli oldu! Bakan olan Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın istifa etmesi gerekiyor

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Son Başbakan Binali Yıldırım makam aracıyla son kez TBMM'ye gitti

Son Başbakan Binali Yıldırım makam aracıyla son kez TBMM'ye gitti

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni sistemin ilk başkanı Erdoğan dünya liderlerine seslendi! Çok önemli mesajlar

Yeni sistemin ilk başkanı Erdoğan dünya liderlerine seslendi! Çok önemli mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.