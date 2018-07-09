Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Yeni kabinede parlamentodan 4 isim yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Buna göre kabinede yer alan bakanların listesi şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı:Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı:Berat Albayrak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Tarım ve Orman Bakanı:Bekir Pakdemirli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan"

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