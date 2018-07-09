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Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 22:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilk kabinesiyle ilgili sosyal medyada bir liste yayınlandı. Günlerdir merakla beklenen kabinedeki bakanların listesi de büyük oranda ortaya çıktı. Peki kimler bakan oldu, yeni bakanların isimleri neler... 2018 yeni kabinenin ve ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin detayları haberimizde...

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine isim listesi belli oldu. İşte isim isim yeni kabine..

İŞTE YENİ KABİNE! YENİ BAKANLAR KİMLER? İSİM İSİM LİSTE

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

HULUSİ AKAR MİLLİ SAVUNMA BAKANI OLDU

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

BERAT ALBAYRAK, HAZİNE VE MALİYE BAKANI OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Kalkınma Bakanı: Mustafa Varank

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

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