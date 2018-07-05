Yeni kabine için flaş iddia! Berat Albayrak ve İbrahim Kalın'ın görevi belli oldu

Yeni kabinede kimler yer alacak? son günlerde en çok merak edilenler arasında... Art arda çok konuşulacak iddialar geliyor.

Yurt'ta yer alan habere göre, AK Parti Kulisleri 9 temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Bakanlar Kurulu'na kilitlendi. Kulislerde Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

4 İSİM İSTİFA EDECEK

AK Parti'de milletvekili seçilen 4 ismin de Bakanlık için vekillikten istifa edeceği belirtiliyor. Bu 4 milletvekilinden birinin İstanbul Birinci Bölge'den Meclise giren Enerji Bakanı Berat Albayrak olacağı ifade ediliyor. Diğer 3 isim içinse 5-6 vekilin adı geçiyor.

