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Yeni kabine için flaş iddia! Berat Albayrak ve İbrahim Kalın'ın görevi belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinin ardından harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Temmuz'da Meclis'te yemin edip yeni yeni kabineyi açıklayacak. "Yeni Bakanlar Kurulu'nda kimler yer alacak?" sorusu AK Parti kulislerini hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı Bakanlar Kurulu'na ilişkin tartışmalar sürerken, AK Parti'den 4 vekilin bakanlık için istifa edeceği iddia ediliyor

Yeni kabine için flaş iddia! Berat Albayrak ve İbrahim Kalın'ın görevi belli oldu

Yeni kabinede kimler yer alacak? son günlerde en çok merak edilenler arasında... Art arda çok konuşulacak iddialar geliyor.

Yurt'ta yer alan habere göre, AK Parti Kulisleri 9 temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Bakanlar Kurulu'na kilitlendi. Kulislerde Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

4 İSİM İSTİFA EDECEK

AK Parti'de milletvekili seçilen 4 ismin de Bakanlık için vekillikten istifa edeceği belirtiliyor. Bu 4 milletvekilinden birinin İstanbul Birinci Bölge'den Meclise giren Enerji Bakanı Berat Albayrak olacağı ifade ediliyor. Diğer 3 isim içinse 5-6 vekilin adı geçiyor.

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