Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen, 16 bakan ve en az 3 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşacak yeni kabine konusu, AK Parti kulislerinde gündem oluşturdu.

Yeni kabine için çalışmalar tüm hızıyla sürerken art arda çok konuşulacak iddialar da gündeme gelmeye başladı.

'ONU PATRON BİLİR'

Gazeteci Işık, Posta'da yayımlanan bugünkü yazısında, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan iş adamı Ethem Sancak'ın da yer alacağı iddiasında bulundu.

Işık, "Günlerdir Ankara'dan gelen yeni kabine kulislerini yazıyorum. Dün öyle bir yerden öyle bir telefon geldi ki yazmak zorundayım. İş adamı, aynı zamanda AK Parti yönetiminde de yer alan Ethem Sancak'ın adı da yeni bakanlar kurulu için geçiyormuş. Kaynağıma 'Hangi bakanlık?' diye sordum, 'Ticaret Bakanlığı da olabilir, Sanayi Bakanlığı da onu Patron bilir' dedi" ifadelerini kullandı.



