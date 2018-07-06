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Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 14:47 | Son Güncelleme

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan süreçte yeni kabine için harekete geçti. Siyasi kulisler de ‘Cumhurbaşkanlığı kabinesi’ olarak adlandırılan yeni hükümetteki isimlere yoğunlaştı. Posta yazarı Candaş Tolga Işık, sürpriz bir iddia ortaya atarak AK Parti yönetiminde de yer alan Ethem Sancak'ın Bakanlar Kurulu'nda yer alacağını öne sürdü.

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen, 16 bakan ve en az 3 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşacak yeni kabine konusu, AK Parti kulislerinde gündem oluşturdu.

Yeni kabine için çalışmalar tüm hızıyla sürerken art arda çok konuşulacak iddialar da gündeme gelmeye başladı.

'ONU PATRON BİLİR'

Gazeteci Işık, Posta'da yayımlanan bugünkü yazısında, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan iş adamı Ethem Sancak'ın da yer alacağı iddiasında bulundu.

Işık, "Günlerdir Ankara'dan gelen yeni kabine kulislerini yazıyorum. Dün öyle bir yerden öyle bir telefon geldi ki yazmak zorundayım. İş adamı, aynı zamanda AK Parti yönetiminde de yer alan Ethem Sancak'ın adı da yeni bakanlar kurulu için geçiyormuş. Kaynağıma 'Hangi bakanlık?' diye sordum, 'Ticaret Bakanlığı da olabilir, Sanayi Bakanlığı da onu Patron bilir' dedi" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Yeni Kabine Bakanlar Kurulu Ethem Sancak

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
ne günlere kaldık arkadaş,bir işin çıraklığını bilmessen ustalık yapamassın diye bir laf vardır eş dost bakan yapılır mı hangi devirde yaşıyoruz ? bunlar ne anlar siyaset biliminden ? batacaz hemde çok fena allah sonumuzu hay-r etsin...
ne günlere kaldık
EMİNE SÜMEYYE ESRA VE BİLALİDE BAKAN OLARAK GÖRMEK İSTERİZZ..
ver mehteri ne güzel ne güzel halk ne seçtiğini bilmiyor seçilende me olduğunu bilmiyor benimde emin olduğum şey hiçnirşey bilmediğim. sizde bilmeyin olmayan şeyi meşgul etmeyin herzamanki gibi...
Niye olmasın ki? Adamlar ne yaparsa yapsın seçimlerde koyun orduları eyvallah demiyor mu? Onun yerinde ben olsam kızımı,2 oğlumu,damatlarımı hatta eşimi bile bakan yaparım. Nasıl olsa bir bildiği vardır o yanlış yapmaz diyecekler...
iyi bayramlar
hmm yeni kabine eş dost tanıdık anlaşılan...yeni slogan padişahım çok yaşa...şaşırdık mı...hayır...
menfaat biliminden anlayan bakan olsun.
komuoyu bu kadar meşgul edilebilir sağolun varolun MEMLEKET HİZMET ÜRETİM İSTİHDAM BEKLİYOR HAYDİ ÇALIŞMAYA
alın size başkanlık sistemi
babasının çifliği eş dost akraba kendi şirketinde bu kadar akraba arkadaş yok vallah devletin malı deniz yemiyen hesapı
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Tarih: 28 Nisan 2016 Sayı: 2016/59 BASIN DUYURUSU Hazine Müsteşarlığı, 2016 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Şubat 2045 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için bugün BNP Paribas, Goldman Sachs ve J.P. Morgan Securitiep?&YHY]?H?\?Zqg?\???[][?][?H^]\?[\?????PS??P???H0??Sq,?H?,PT?U1,?TT?,?[?^X\?Y[Y\?H[?^[H0??^ZH?[[?[????X[??X??R?1,1,1g??,T?,1,??SS?P?Rˋ??
Kel Başa Şimşir Taşa
bırazda bakan olarak soysunlar
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Tarih: 28 Nisan 2016 Sayı: 2016/59 BASIN DUYURUSU Hazine Müsteşarlığı, 2016 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Şubat 2045 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için bugün BNP Paribas, Goldman Sachs ve J.P. Morgan Securitiep?&YHY]?H?\?Zqg?\???[][?][?H^]\?[\?????PS??P???H0??Sq,?H?,PT?U1,?TT?,?[?^X\?Y[Y\?H[?^[H0??^ZH?[[?[????X[??X??R?1,1,1g??,T?,1,??SS?P?Rˋ????H?][?Z[?\?[?H?HZ[][?,^XX?Z˚?[Z[??[[Hqg?]\Z[]Hp??0?X[?1,Z??]1,q'?,[?,H?HZ[]0??힙X?Z? ??
yok artık eğer bu adamı bakan yaparlarsa varya DOSTLAR ACİL DİKKAT.Youtube da Hilkarin Paltan diye biri var.Kanalının ismide Hilkarin Paltan ücretsiz maç tahminlerini video yapıp paylaşıyor hemde tamamen ücretsiz. Yemin ederim hiçbir çıkarım yok youtube da Hilkarin Paltan yazıp aratın bakın ücretsiz maçlara tahminlerini yapmış.Kanalına üye olun bütün videolarını çekip ücretsiz yayınlıyor.Tahminlerde tutturma oranıda çok yüksek.Yarının maçlarının tahmin videolarını yüklemiş.Bi bakın derim birşey kaybetmezsiniz.Hilkarin Paltan diye arat bak
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