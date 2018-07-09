Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

SuperHaber'in iddiasına göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sanayi ve Kalkınma Bakanı Mustafa Varank oldu. Varank uzun yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı olarak Beştepe'de Erdoğan'ın yakın mesai arkadaşı olarak görev almıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank da 15 Temmuz hain FETÖ'cü darbe girişiminde şehit olmuştu.

MUSTAFA VARANK KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Siyasi Bilimler Akademisi'nde lisans eğitimi aldı. Varank, ODTÜ'deki eğitiminin ardından yurtdışında eğitimini sürdürdü.

Yeni kabinede olması beklenen Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapıyor.

SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı olarak yeni hükümette görev yapacak.

MUSTAFA KASAPOĞLU KİMDİR?

Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak amacıyla, spor yapmalarına imkan sağlayacak projeleri ile tanınıyor.