Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

SuperHaber'in iddiasına göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sanayi ve Kalkınma Bakanı Mustafa Varank oldu. Varank uzun yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı olarak Beştepe'de Erdoğan'ın yakın mesai arkadaşı olarak görev almıştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank da 15 Temmuz hain FETÖ'cü darbe girişiminde şehit olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Siyasi Bilimler Akademisi'nde lisans eğitimi aldı. Varank, ODTÜ'deki eğitiminin ardından yurtdışında eğitimini sürdürdü.
Yeni kabinede olması beklenen Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapıyor.
Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı olarak yeni hükümette görev yapacak.
Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak amacıyla, spor yapmalarına imkan sağlayacak projeleri ile tanınıyor.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt genelinde sporda tesisleşmeye yönelik attığı önemli adımlarla büyük takdir toplamıştı.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanı'nın da Prof. Dr. Ziya Selçuk olacağı öğrenildi. Yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Selçuk kamuoyunda, "Maya Okulları Kurucusu" olarak biliniyor.
Medipol Üniversitesi Kurucu Başkanı Dr. Fahrettin Koca'nın da yeni kabinede Sağlık Bakanı olarak görev yapacağı öğrenildi.
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