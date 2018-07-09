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Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 20:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin ederek yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak resmen görevine başladı. Yemin töreninin ardından Erdoğan'ın kurduğu yeni kabineden de ilk bilgiler gelmeye başladı. İddiaya göre Mustafa Varank, Sanayi ve Kalkınma Bakanı oldu. Gençlik ve Spor Bakanı ise Mehmet Kasapoğlu oldu. Milli Eğitim Bakanı'nın ise Prof. Dr. Ziya Selçuk'un olacağı iddia edildi.

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

SuperHaber'in iddiasına göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sanayi ve Kalkınma Bakanı Mustafa Varank oldu. Varank uzun yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı olarak Beştepe'de Erdoğan'ın yakın mesai arkadaşı olarak görev almıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank da 15 Temmuz hain FETÖ'cü darbe girişiminde şehit olmuştu.

MUSTAFA VARANK KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Siyasi Bilimler Akademisi'nde lisans eğitimi aldı. Varank, ODTÜ'deki eğitiminin ardından yurtdışında eğitimini sürdürdü.

mustafa varank

Yeni kabinede olması beklenen Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapıyor.

SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı olarak yeni hükümette görev yapacak.

mehmet kasapoglu

MUSTAFA KASAPOĞLU KİMDİR?

Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak amacıyla, spor yapmalarına imkan sağlayacak projeleri ile tanınıyor.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt genelinde sporda tesisleşmeye yönelik attığı önemli adımlarla büyük takdir toplamıştı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI KİM OLDU? ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı'nın da Prof. Dr. Ziya Selçuk olacağı öğrenildi. Yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Selçuk kamuoyunda, "Maya Okulları Kurucusu" olarak biliniyor.

ziya selcuk

SAĞLIK BAKANI KİM OLDU? FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Medipol Üniversitesi Kurucu Başkanı Dr. Fahrettin Koca'nın da yeni kabinede Sağlık Bakanı olarak görev yapacağı öğrenildi.

fahrettin koca kimdir

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