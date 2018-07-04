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Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni ve yeni kabinenin açıklanacağı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü 16:00'da Meclis'e gelerek yemin edecek. Yeni sisteme geçiş töreni ise 18:00'da Beştepe'de yapılacak ve Erdoğan yeni kabineyi açıklayacak.

Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
HAYIRLI OLSUN
SANA HER ŞEY YAKIŞIR BE REİS FUTBOLCU OLDUĞUNDA BU SON SEÇİMDE BELLİ OLDU ÖYLE BİR ÇALIM ATTINKİ KEMAL VE İNCE TERS KÖŞEYE YATTI SIRA MARALDA ODA BU GÜN YARIN ELİNDE HAVLUYLA RİNGE KOŞACAK KISACA DİN VE VATAN DÜŞMANLIĞI İLE PRİM ELDE EDECEKLERİNİ SANANLARIN TAAA AĞIZLARININ TAVANINA S....N BIRAKTIN HADİ YENİ KABİNENDE ÖNCE ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ SONRADA İSLAM ALEMİNE HAYIRLI OLSUN KABİNEDE GÖREV ALACAKLARIN RABBİM YAR VE YARDIMCILARI OLSUN
hayırlara vesile olsun
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