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Yeni kabinede kimler olacak? AK Parti'den son dakika açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 11:55 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan yeni kabine için son dakika açıklamalarda bulundu. Bostancı, 'Çok şaşırtıcı bir kabine olmayacak. Şaşırılan isimler de elbette olabilir' dedi.

Yeni kabinede kimler olacak? AK Parti'den son dakika açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu akşam saat 21:00'de açıklanacak olan yeni kabineye ilişkin AK Parti'den son dakika açıklamalar geldi.

'ŞAŞIRILAN İSİMLER ELBETTE OLABİLİR'

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 'Çok şaşırtıcı bir kabine olmayacak. Şaşırılan isimler de elbette olabilir' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada 'Meclis'ten de isimler olabilir, neden olmasın' demişti.

CHP'NİN 'TÖRENDE AYAĞA KALKMAYIZ' AÇIKLAMASINA YANIT

Bostancı, CHP'nin törendeki kararı için "Sadece AK Parti'nin Genel Başkanı değil. Yüzde 52,5 oy almış bir Cumhurbaşkanı. Sayın Erkek oraya dikkat çekmiyor. CHP'ye tavsiyem halkın tavrından ders çıkarsın. Orada göstereceği saygı halka gösterilecek saygıdır. Sayın Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın statüleri aynı değil. Kurallar ve ilkeler var. Herkesi temsil eden bir makama gelen bir kişi Meclis'te yemin edecekse sizin kurallara uymanız gerekir. Bu bir fırsattır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Kabine Naci Bostancı ak parti

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