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Yeni kabinede kimler olacak? İşte listedeki o isimler

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 13:58 | Son Güncelleme

Seçim sonrası yeni sistemin ilk kabinesi merakla bekleniyor. Ankara kulisleri de yeni kabinede kimler olacak? sorusuna kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinedeki yeni bakanların listesini pazartesi açıklayacak. Son gelen bilgiye göre kabinede sürpriz isimlerde olacak. AK Parti kulislerine yakın biri olarak görülen CNN Türk Ankara temsilcisi Hakan Çelik yeni kabineden isimler saydı. Erdoğan'a en yakın isimlerden 'Mustafa Varank da yeni kabine de olacak' iddiası güçlendi.

Yeni kabinede kimler olacak? İşte listedeki o isimler

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından şimdi de gözler yeni kabineye çevrildi. 9 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan yeni kabinede sürpriz isimler bekleniyor. Bu kabineye dışardan işadamı ve CEO'lar ile büroklarda da dahil olabilir. Peki yeni kabinede kendine yer bulacak yeni bakanlar kimler olacak? İşte bu konuda dikkat çeken kulis CNN Türk'te Parametre'yi sunan eski Ankara temsilcisi Hakan Çelik'ten geldi.

Hakan Çelik yeni kabineden isimler saydı. İşte Çelik'in aktardıkları:

BİNALİ YILDIRIM'IN ŞANSI ÇOK YÜKSEK

Son Başbakan Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanı seçilme ihtimali yüksek. Bu durumda örneğin Bekir Bozdağ Cumhurbaşkanlığı yardımcısı ya da AK Parti TBMM Grup Başkanı olabilir.

Dış politikanın çok sıkıntılı gündeminde önemli rol alan ve ciddi bir mücadelenin içinde birçok dosyaya hakim olan Mevlüt Çavuşoğlu bu dönem de bakan olarak görevlendirilebilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde çok hayati atılımlar gerçekleştirildi. Albayrak bu konularda ciddi, bilgi ve deneyim sahibi olması nedeniyle bakanlar arasında yer alabilir. OHAL’ın kaldırılmasından sonra da güvenlik konusunun birinci öncelik olacağı düşünülecek olursa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da aynı görevde görebiliriz. Milletvekili adayı olmayan bakanlardan Ömer Çelik, Faruk Özlü ve Naci Ağbal da bakanlar arasında yer alabilir.

YENİ İSİMLER

Cumhurbaşkanlığı ekibinden bu dönemde adı bakanlık için geçenler var. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Mustafa Varank’ı yine etkili bir görevde görebiliriz. İbrahim Kalın uluslararası ilişkileri yakından izleyen, bilgi birikimi ve deneyimiyle Erdoğan’ın dikkate aldığı bir profil. Kalın Cumhurbaşkanı’nın dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerde de bulundu. Varank da Erdoğan’ın temas ve seyahatlerinin büyük bölümünde yer alan, çok etkili bir danışman.

BÜROKRAT BAKANLAR KİMLER OLACAK?

Erdoğan alanlarında başarılı isimler ve uzmanlara da şans vermek istiyor. Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde birçok önemli projeyi hayata geçiren Fuat Oktay ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda (SSM) stratejik alanlarda hızlı sonuçlar elde edilmesini sağlayan Müsteşar Prof. Dr. İsmail Demir’i bu dönem kabinede görebiliriz. TAI Genel Müdürü olan Doç. Dr. Temel Kotil’in adı da konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin konularına hakimiyeti nedeniyle bu kez bakan koltuğuna oturabilir.

İşdünyasından, DEİK Başkanı Nail Olpak ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı yapan Mehmet Büyükekşi’nin adı sıkça geçiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Kabine Bakanlar Kurulu meclis başkanı erdoğan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Nede olsa Bakanlar dışarıdan atanıyor. Keşke beni de alsa . Ekonomiye talibim. hatta 1 ay yeter bana. her şeyi düze çıkarırım :)
BİR İKİ YENİ HIRSIZ DEĞİŞİR DİĞER TÜM HIRSIZLAR BAKAN OLARAK DEVLETİ SOYMAYA ÇALMAYA DEVAM EDER..AYNI TAS AYNI HAMAM DEVAM EDERLER
ÇALMAYA ÇIRPMAYA SOYMAYA TAM GAZ DEVAM....
topunuz belanızı bulun
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