Yeni kabinede kimler olacak? İşte listedeki o isimler

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından şimdi de gözler yeni kabineye çevrildi. 9 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan yeni kabinede sürpriz isimler bekleniyor. Bu kabineye dışardan işadamı ve CEO'lar ile büroklarda da dahil olabilir. Peki yeni kabinede kendine yer bulacak yeni bakanlar kimler olacak? İşte bu konuda dikkat çeken kulis CNN Türk'te Parametre'yi sunan eski Ankara temsilcisi Hakan Çelik'ten geldi.

Hakan Çelik yeni kabineden isimler saydı. İşte Çelik'in aktardıkları:

BİNALİ YILDIRIM'IN ŞANSI ÇOK YÜKSEK

Son Başbakan Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanı seçilme ihtimali yüksek. Bu durumda örneğin Bekir Bozdağ Cumhurbaşkanlığı yardımcısı ya da AK Parti TBMM Grup Başkanı olabilir.

Dış politikanın çok sıkıntılı gündeminde önemli rol alan ve ciddi bir mücadelenin içinde birçok dosyaya hakim olan Mevlüt Çavuşoğlu bu dönem de bakan olarak görevlendirilebilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde çok hayati atılımlar gerçekleştirildi. Albayrak bu konularda ciddi, bilgi ve deneyim sahibi olması nedeniyle bakanlar arasında yer alabilir. OHAL’ın kaldırılmasından sonra da güvenlik konusunun birinci öncelik olacağı düşünülecek olursa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da aynı görevde görebiliriz. Milletvekili adayı olmayan bakanlardan Ömer Çelik, Faruk Özlü ve Naci Ağbal da bakanlar arasında yer alabilir.