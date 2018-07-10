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Yeni kabinedeki bakanlardan ilk yorumlar! 'Biraz şaşırdım'

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 09:41 | Son Güncelleme

Yeni kabinedeki bakanlardan, bakanlık sonrası ilk yorumlar geliyor... İzmir'de 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olan ancak aday listesine giremeyen Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi. Pakdemirli, bu görevin kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti. Pakdemirli, "Biraz şaşırdım" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi.

Yeni kabinedeki bakanlardan ilk yorumlar! 'Biraz şaşırdım'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Bekir Pakdemirli'ye (45) sürpriz bir görev verildi.

Pakdemirli, yeni sistemin ilk kabinesinde Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi. 24 Haziran genel seçimlerinde İzmir'de AK Parti'den aday adayı olan ancak aday listesine giremeyen Pakdemirli; BİM, Turkcell ve Albaraka Türk Katılım Bankası'nın yönetim kurulu üyeliğini de yürütüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu görevin kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti. Haberi dün aldığını söyleyen Pakdemirli, şaşırdığını ifade ederek, "Benim de dün haberim oldu. Böyle bir beklenti içerisinde değildim. Biraz şaşırdım. Reisi Cumhur'umuza bu görevi bana verdiği için teşekkür ediyorum. Hem kendisine hizmet hem de millete hizmet imkanı doğdu. Cana başla bölgemize, İzmir'imize ve Türkiye'mize hizmet için çalışacağız" dedi.

İzmirli olan Pakdemirli, bakanlık görevinin verilmesinin ardından ağırlıklı olarak kendisini arayanların İzmir'den olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yalnızca İzmir'i değil tüm bölgeleri ilgilendiren bir bakanlık olduğunu belirten Bekir Pakdemirli, "Tüm bölgeler eşit davranarak, İzmir'i de koruyarak, kollayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

BERAT ALBAYRAK'TAN İLK PAYLAŞIM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi.

Albayrak, "Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , "Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin" ifadesini kullandı

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni sisteminde bizi bu göreve layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin, bizi milletimize karşı mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

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