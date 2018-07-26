Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Bu sistem çok hareketli bir hükümet sistemi doğurdu. Yeni kabineden oldukça umutluyuz. Bakanların geçmişteki pozisyonlarına baktığımız zaman hepsi dalında başarılı insanlar. Çok siyasi ve ideolojik düşünülmeden bu bakanların getirildiğini görüyoruz. Ben bu kabineden oldukça memnunum." dedi.

Basın mensuplarıyla Kırıkkale'de bir restoranda kahvaltı programında bir araya gelen Çelebi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin henüz bir ayını yeni dolduran sistemle tanıştığını söyledi.

Çelebi, halkın büyük bir teveccühüyle, sağduyusuyla yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Büyük bir beklenti içerisindeyiz. Bu sistem çok hareketli bir hükümet sistemi doğurdu. Yeni kabineden oldukça umutluyuz. Bakanların geçmişteki pozisyonlarına baktığımız zaman hepsi dalında başarılı insanlar. Çok siyasi ve ideolojik düşünülmeden bu bakanların getirildiğini görüyoruz. Ben bu kabineden oldukça memnunum. Türkiye Orta Doğu coğrafyası ve dünya konjonktüründen kaynaklanan çok büyük sorunların içerisinden geçmekte. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız ki bu sorunları daha rahat atlatabilelim. Biz de Anavatan Partisi olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin daha iyi yönetilmesi, devlet işleyişinin daha mükemmel bir şekilde yürütülmesi adına tüm olumlu katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim, 'muhalefet yapalım, iktidarın her şeyini eleştirelim de ne olursa olsun' gibi bir mantığımız yok. İktidarın doğru yaptığı şeylerde teşvik ve teşekkür etmesini biliyoruz."