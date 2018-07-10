Yeni kolluk gücü Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belli oldu

Yeni kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne ilişkin video, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Videoda, Güvenlik Dairesi Başkanlığına bağlı Takviye Hazır Kuvvet personelinin siyah üniforma giydiği görülüyor.

Personelin, sınıf ve saha eğitimleri ile devlet büyüklerinin katıldığı programlar ve spor müsabakalarında görev yaptığı anlar da videoda yer aldı.

Kayıtlarda personelin, program ve müsabakalara gelen vatandaşların üzerlerini ayrıntılı şekilde aradığı görülüyor.

