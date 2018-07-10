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Yeni kolluk gücü Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 14:43 | Son Güncelleme

Yeni kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'ne ilişkin video, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Videoya göre Takviye Hazır Kuvvet personeli siyah üniforma giyecek

Yeni kolluk gücü Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belli oldu

Yeni kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne ilişkin video, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Videoda, Güvenlik Dairesi Başkanlığına bağlı Takviye Hazır Kuvvet personelinin siyah üniforma giydiği görülüyor.

Personelin, sınıf ve saha eğitimleri ile devlet büyüklerinin katıldığı programlar ve spor müsabakalarında görev yaptığı anlar da videoda yer aldı.

Kayıtlarda personelin, program ve müsabakalara gelen vatandaşların üzerlerini ayrıntılı şekilde aradığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü

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