Yeni Mahmudiye’nin adı Çerkez Mahmudiye oldu

Şehzadeler Belediyesi Mart ayı Belediye Meclis toplantısında 23 madde görüşülerek karara bağlanırken, Yeni Mahmudiye Mahallesinin isminin, verilen önerge ile Çerkez Mahmudiye olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Şehzadeler Belediyesi mart ayı meclis toplantısı Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Toplamda 23 maddenin görüşüldüğü Belediye Meclis toplantısında, Yeni Mahmudiye Mahalle Muhtarlığının dilekçesine istinaden verilen bir önerge ile Yeni Mahmudiye Mahallesinin isminin Çerkez Mahmudiye olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Akpınar Mahallesinde yapılması planlanan ilkokul binası için belediyeye ait olan bir arsanın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesi konusu tüm gurupların oyları ile kabul edildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili İbrahim Onaylı, Hollanda Meclisinin almış olduğu sözde Ermeni soykırımını tanımasının sert bir dille eleştirerek Hollanda’yı kınadı.
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