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"Yeni Meclisin ilk işi İçtüzük değişikliği olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 11:06 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop: - "Yeni parlamentonun ilk işi İçtüzük değişikliği çalışması olacak" - "Yeni hükümet sistemine göre Meclisin çalışacağı İçtüzük değişikliğinin yapılması gerekiyor"

COŞKUN ERGÜL - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, yeni parlamentonun ilk işinin İçtüzük değişikliği çalışması olacağını söyledi.

Şentop, "24 Haziran'dan sonra oluşacak parlamentonun çalışmaları" hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni parlamentonun ilk işinin İçtüzük değişikliği çalışması olacağını belirten Şentop, yeni hükümet sistemine göre Meclisin çalışacağı bir TBMM İçtüzüğü değişikliğinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Mustafa Şentop, parlamentonun ilk çalışmasının bu konuda yapılacağını ama bunun dışında yeni hükümet sisteminin ihtiyaç duyduğu hususların ve ülke mevzuatının yeni sistem perspektifinde gözden geçirilmesi gerekeceğini ifade etti.

Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, yeni sistemde; bürokratik yapının oluşturulması, bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarının kurulmasıyla ilgili konuların Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bırakıldığını belirtti.

Bunlara dair kanuni düzenlemelerin bu bakış açısıyla ele alınıp, bu alanın yeniden düzenlenmesi, yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek şekle sokulması gerekeceğine işaret eden Şentop, "Bunun dışında da kanun çalışmalarında sadeleştirme düşünülebilir. Türkiye'de bürokrasi ile parlamento çok iç içe geçtiği için, kanunla düzenlenmesi gerekmeyen alanlarda bile birçok düzenleme yapılıyor Mecliste. Bu değişiklikle Meclisin biraz daha gerçek anlamda, yasama faaliyeti işine dönmesi gerçekleşmiş olacak." diye konuştu.

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