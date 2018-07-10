Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yıllar önce verdiği demeç ortaya çıktı

Gazeteci Tuğba Tekerek, Twitter hesabında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile 2013 yılında yaptığı röportajı paylaştı. 2003-2006 yılları arasında Hüseyin Çelik döneminde Milli Eğitim Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nı yapmış olan Prof Dr. Ziya Selçuk , Tekerek'in sorduğu "Diyelim ki Milli Eğitim Bakanısınız..." sorusuna "Allah korusun" diye yanıt vermiş. Maya Okulları'nın sahibi olan Selçuk'un röportajından öne çıkan başlıklar şöyle: 'ALLAH KORUSUN' Tekerek: Siz diyelim ki Milli Eğitim Bakanısınız...



"Allah korusun! Sistemi sınav odaklı olmaktan nasıl çıkarırsınız? Tedrici olarak önce lise giriş, sonra üniversite giriş sınavıyla ilgili üç dört yıllık bir perspektifimiz olabilir. Şu anda 100 çocuğun 100’ü de liselere giriş sınavına girsin isteniyor. Ama bu çocukların yüzde 96’sının bu tür sınavlara girmeye ihtiyacı yok. Çünkü o çocuklar zaten en başarılı yüzde bir dilimindeki öğrencileri alan okullara giremeyecekler. Gidebilecekleri okullar zaten açık. O nedenle sınava sadece not ortalaması 4.5 ve üzeri olan çocukları alırım. Kazananlara çok iyi bir eğitim vermek isterim, çünkü benim entelektüel sermayem orası. Avrupa şampiyonu bir çocuğa verilen yüzme dersiyle, “Her çocuk yüzmeyi öğrenmeli” diye verdiğimiz yüzme dersi farklıdır sonuçta. "

'DİNDAR NESİL' ELEŞTİRİSİ



Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemsediği "Dindar nesil yetiştirme" için de şunları söylüyor: "Ben dindar olmayı bu ülkenin ortak paydası olarak görmüyorum. “Dindar değilim” diyor bazıları. Bunun yerine insanların ortak paydasıyla ilgili bir arayışa girmek lazım ki bu ahlak anlayışıdır. Ateistin de Budist’in de Hristiyan’ın da Müslümanın da herkesin bir ahlak telakkisi vardır ve bu evrensel bir temel oluşturur." KÖY ENSTİTÜLERİ'NE ÖVGÜ

Tekerek: Cumhuriyet boyunca dokunulabilir bir alan olmaması nasıl bir eğitim sistemi yarattı bugün geldiğimiz noktada?



"Donmuş ve sahici olmayan bir eğitim sistemi. Güvenlik kaygısıyla her şey bloke edilince sahici bir eğitim sistemi olmaz. Sahici olmayınca da gerçek yaşam sahnesine insan yetiştiremez. Oysa ki eğitimin doğası gereği mevsimler gibi sürekli değişmesi, dönüşmesi gerekir." Tekerek: Donmamış olsaydı nasıl bir eğitim sistemimiz olurdu? "Donmamış olsaydı Türkiye Atatürk dönemindeki eğitimüretim ilişkisini geliştirirdi. Örneğin o dönemde köy enstitüleri sahici bir eğitim iradesinin göstergesiydi. Ama bu eğitim-üretim ilişkisi Atatürk’ten sonra çok zayıfladı. Eğer darbeler olmasaydı, Türkiye daha demokratik bir ortamı bulabilseydi, eğitimin hesap verebilen, sorgulanabilen, dönüşebilen bir yapısı olurdu. Merkezi bir karakter yerine, yerinden yönetimin ağırlıklı olduğu bir yapısı olurdu. Türkiye’nin coğrafyasına benzer şekilde, farklı eğitim modelleri, okul tipleri, eğitim anlayışları, felsefeleri çıkabilirdi."