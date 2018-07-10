HABER

Yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilk icraatı belli oldu! Açılışına katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yeni Milli Savunma Bakanı olarak görevlendirilen Hulusi Akar, memleketi Kayseri'de yapımına katkıda bulunduğu cami ile kendi adını taşıyan bulvarın açılışına bakan olarak katılacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi, dün akşam, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklandı. Kabineye giren Genelkurmay eski Başkanı Akar, Milli Savunma Bakanı oldu.

akar1

Hulusi Akar'ın ismi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gösterdiği direnç ve demokrasiye bağlığı dolayısıyla memleketi Kayseri'de, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan karar ile bulvara verilmişti.

CAMİ AİLESİ ADINA YAPTIRILDI

Akar, ayrıca memleketinde ailesi adına, asri mezarlık girişinde cami de yaptırmıştı. Yakın zamanda ibadete açılması beklenen camiye Hulusi Akar'ın adının verilip verilmemesi, Akar ailesinin takdirine bırakılmıştı.

akar3

AÇILIŞA BAKAN OLARAK KATILACAK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 'Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı' ile Selçuklu motifleriyle bezenen camideki çalışmaların, 1 ay içinde tamamlanacağını söyledi. Hulusi Akar, memleketinde yaptırdığı cami ile kendi adını taşıyan bulvarın açılışına Milli Savunma Bakanı olarak katılacak.

'Orgeneral Hulusi Akar' adı verilen bulvar, 14 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde yapıldı. 'Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı', Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nı Mimarsinan OSB- Malatya yoluna bağlayan; yayalar, bisikletliler, lastik ve demir tekerlekli araçlar ile raylı sistem araçlarının geçeceği önemli nokta olacak.

Hulusi Akar tarafından ailesi adına yaptırılan cami ise Selçuklu motiflerinden esinlenilerek, inşa edildi. Caminin kapasitesi 750 kişilik olacak. Zemin kat oturumu 800 metrekare olan caminin 550 metrekarelik ibadet alanı, 220 metrelik kadınlar bölümü ve 260 metrekarelik son cemaat alanı bulanacak.

20180709_2_31364582_35467602_Web


PARTNERYerden toplayıp servete kondularYerden toplayıp servete kondular
TGDF Genel Sekreteri Menlik: Yeni kabine umut olduTGDF Genel Sekreteri Menlik: Yeni kabine umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı Kayseri cami açılış

En Çok Okunan Haberler

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi

Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi

AK Parti'nin milletvekili sayısı düşüyor

AK Parti'nin milletvekili sayısı düşüyor

Yeni kabinedeki bakanlardan ilk yorumlar! 'Biraz şaşırdım'

Yeni kabinedeki bakanlardan ilk yorumlar! 'Biraz şaşırdım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah ilk iş yola çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah ilk iş yola çıktı!

TSK'da terfi ve üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak

TSK'da terfi ve üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak

Türkiye tarihinin en genç kabinesi

Türkiye tarihinin en genç kabinesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.