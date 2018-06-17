"Yeni parlamentonun güçlü bir kurucu etkisi olacak"

Oluşturdukları milletvekili aday listesiyle bu iddianın arkasında durduklarını vurgulayan Şentop, mevcut Bakanlar Kurulundan beşi hariç, Başbakan Binali Yıldırım dahil olmak üzere, tüm bakanların aday listesinde yer aldığına işaret etti.

Şentop, AA muhabirine, "24 Haziran seçimi sonrasında oluşacak Meclis, Meclis'in nasıl bir çalışma yürüteceği ve hangi faaliyetlerde bulunacağına" ilişkin açıklamalarda bulundu.

COŞKUN ERGÜL - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" değişikliğini anayasal düzlemde gerçekleştirdiklerini, yeni Meclis'in ise birçok yasal düzenlemeyi gerçekleştireceğini belirterek, "Yeni parlamento, bu sistemi yasal düzlemde kuracak Meclis olacak. Bu bakımdan parlamentonun güçlü bir kurucu etkisi olacak." dedi.

Mustafa Şentop, "AK Parti, bütün güçlü siyasi aktörlerinin Meclis'te olmasını istedi. Eğer Meclis'in zayıflayacağı, etkisizleşeceğine dair bir kanaatimiz olsaydı, o zaman bu güçlü aktörleri Meclis dışında bırakıp, o kişileri bakan ya da başka görevler için değerlendirme yolu seçilirdi. Ama AK Parti tam aksine, elindeki bütün siyasi aktörleri Meclis'te sahaya sürdü." diye konuştu.

Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliğini anayasal düzlemde gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu sistem değişikliğinin sadece anayasal düzlemde değil, yasal düzlemde de olması gerektiğini vurgulayan Şentop, bu yasal değişikliklerin de Meclis'te yapılacağını kaydetti.

Mustafa Şentop, 27. Yasama Dönemi'nde Meclis'in, yeni hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için birçok yasal düzenlemeyi gerçekleştireceğini belirterek, "Yani 24 Haziran'dan sonra oluşacak parlamento, yeni hükümet sistemini yasal düzlemde kuracak Meclis olacak. Bu bakımdan güçlü bir kurucu etkisi olacak parlamentonun." ifadesini kullandı.