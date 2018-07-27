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Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 11:40 | Son Güncelleme

CHP ve İYİ Parti'de kurultay tartışmaları giderek büyürken, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. 'iki partiden ayrılanlar birlik olup ana muhalefet partisi olmak için şanslarını deneyebilirler' diyen Dilipak, yeni kurulacak Yeni Merkez Liberal Sol Parti'nin Meclis'te 82 milletvekiliyle temsil edilebileceğini öne sürdü.

Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

CHP ve İyi Parti'de 24 Haziran'daki çifte seçimlerin ardından başlayan kurultay tartışmaları sürüyor. CHP'de muhalifler olağanüstü kurultaya gidebilecek delege imzasını topladığını iddia ediyorlar. İyi Parti'de ise Meral Akşener'in istifası ve yeniden aday olmayacağım demesi üzerine genel başkanlık krizi yaşanıyor.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, CHP ve İyi Parti'nin bölünmenin eşiğinde olduğunu söyleyerek, "İki partiden ayrılanlar birlik olup ana muhalefet partisi olmak için şanslarını deneyebilirler" dedi. Dilipak, yeni kurulan partinin Meclis'te 82 milletvekiliyle temsil edilebileceğini öne sürdü.

Dilipak'ın yeni ana muhalefetin kurulacağı yönündeki iddiasını yazdığı "CHP, İyi Parti..." başlıklı köşesinin ilgili bölümü şöyle:

Al birini vur ötekine. Her iki parti de zorunlu olarak kongreye gidiyor.

CHP bölünmenin eşiğinde. İyi Parti de..

Akşener genel başkanlık için aday olmayacağını açıklamıştı. Belki İstanbul veya Ankara için Belediye Başkanlığına aday olabilir.. Ama şansı yok.

CHP ve İyi Parti sanki ortak bir kaderi paylaşıyor. Tencere yuvarlanacak, kapağını bulacak. CHP’den ayrılanlarla İyi Partiden ayrılanlar birlik olup, Ana Muhalefet Partisi olmak için şanslarını deneyebilirler..

Seçim sonuçları nasıldı? AK Parti % 42.5, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İyi Parti % 9.9

Milletvekili dağılımı son durum şöyle: Adalet ve Kalkınma Partisi 290, Cumhuriyet Halk Partisi 144, HDP 67, MHP 49, İyi Parti 42, SP 2, Demokrat Parti 1, BBP 1 Toplam: 596.

CHP bölünürse 79/65 olur. İyi Parti bölünürse 17/14/11 olur. Küçük olan gider, Merkez Liberal Sol bir Parti kurar. Ben bir senaryodan söz ediyorum. İyi Partinin 17’si, yani MHP’ye ve AK Partiye gidemeyecek, FETÖ’cülerin de içinde olduğu Liberal, sağ muhafazakârlar, yani DYP ve ANAP çizgisinden gelenler, bu sol merkez harekete katılabilirler. Sonuçta 65+17=82 üye ile yeni ittifak ana muhalefet partisi olur. İyi Partinin kalan üyelerinin bir kısmı MHP’ye geri döner, bir kısmı AK Partinin kapısını çalar. HDP’den de yeni sol oluşuma giden olacaktır.

Yeni parlamento aritmetiği şöyle oluşabilir: AK Parti 301, Yeni Merkez Liberal Sol Parti 82, CHP 79, MHP 69, HDP 60, SP 2, Demokrat Parti 1, BBP 1 Toplam: 596.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Dilipak dediyse, kesinlikle yalandır.
partinin yeni ismi dönmeler
Alman ajanı TÜRKLÜK düşmanı dilipak'ın fitnelerine bir bak bir gun mutlaka IYIler kazanacak Amerikan çocukları TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan soysuzlar FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ile kasila kasila poz veren ALÇAKLAR istedi diye TÜRKLÜK bu topraklarda bitmez kırk itin havlamadigi kurt kurt degildir itler havladikca AKŞENER dahada güçlenecek !...
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