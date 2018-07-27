Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

CHP ve İyi Parti'de 24 Haziran'daki çifte seçimlerin ardından başlayan kurultay tartışmaları sürüyor. CHP'de muhalifler olağanüstü kurultaya gidebilecek delege imzasını topladığını iddia ediyorlar. İyi Parti'de ise Meral Akşener'in istifası ve yeniden aday olmayacağım demesi üzerine genel başkanlık krizi yaşanıyor.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, CHP ve İyi Parti'nin bölünmenin eşiğinde olduğunu söyleyerek, "İki partiden ayrılanlar birlik olup ana muhalefet partisi olmak için şanslarını deneyebilirler" dedi. Dilipak, yeni kurulan partinin Meclis'te 82 milletvekiliyle temsil edilebileceğini öne sürdü.

Dilipak'ın yeni ana muhalefetin kurulacağı yönündeki iddiasını yazdığı "CHP, İyi Parti..." başlıklı köşesinin ilgili bölümü şöyle:



Al birini vur ötekine. Her iki parti de zorunlu olarak kongreye gidiyor.

CHP bölünmenin eşiğinde. İyi Parti de..

Akşener genel başkanlık için aday olmayacağını açıklamıştı. Belki İstanbul veya Ankara için Belediye Başkanlığına aday olabilir.. Ama şansı yok.