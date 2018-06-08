"Türkiye büyüdükçe önü kesilmek istendi" diyen Eroğlu, "Önce partiyi kapatmak istediler. Arkasından yetiştirdikleri bir hainin, bir casusun, bir alçağın, FETÖ'nün darbe teşebbüsüyle ülkemizi işgal ettirmek istediler. Bu basit darbe değildi. Türkiye'yi işgali projesiydi. Allah'ın yardımı, Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve milletimizin kahramanlığı sayesinde bu darbe girişimine darbe vuruldu."

AK Parti hükümetilerinin Türkiye'yi 4 kat büyüttüğünü belirten Eroğlu, "Allah'a şükür IMF'ye borcumuzu ödedik. Özelikle mali disiplin çok iyi durumda. Geçen yıl G20 ülkeleri arasında büyümede yüzde 7,4 ile birinci ülke Türkiye oldu." diye konuştu.

Eroğlu, Gaziantep Şehreküstü Konakları'nda düzenlenen 668 milyon lira değerindeki 9 tesisin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Eroğlu, Türkiye üzerinde oynanan oyunların bitmediğine dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Güney sınırımızda bir terör devleti kurdurmak için plan yaptılar. PKK'yı kuran, DEAŞ'ı kuran Batı, bize paramızla silah vermeyen Batı onlara 5 bin tır silah gönderiyor. İki perdeli oyunu Cumhurbaşkanımız fark etti ve Fırat Kalkanı Harekatı ile birinci perde suya düşürüldü. Arkasından Zeytin Dalı Harekatı ile ikinci perde suya düştü. Düşmanın planı bitmiyor. Yeni plan Türkiye'yi ekonomik kıskaca almak, 2019 seçimlerine kadar dolarla oynayıp Türkiye'nin ekonomisini bozmak istediler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fark etti ve oyunu bozmak için seçimler mecburen 24 Haziran'a alındı. Bu basit bir seçim değil, tarihimizin en önemli seçimi 24 Haziran seçimidir. Bu seçim devletimizin bekası, milletimizin istiklali ve istikbali meselesidir."

- "24 Haziran hizmetlerin daha da güzelini yapabilmek için fırsat"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Türk milletinin AK Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetlerden çok büyük şekilde istifade ettiğini belirterek, şunları kaydetti: