Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

İşi istihbarat olan, Türkiye’nin etkinlik oluşturduğu, nüfuzu olduğu en uzak yerlerde bile direnç hatları, mücadele hatları oluştursun. Asya’dan Avrupa’ya ve Afrika’ya kadar, Türkiye’nin büyük mücadelesi için bir istihbarat seferberliği başlatsın.

Tarih bizi çok kez test etti. Kazandık, yine kazanacağız

Bu ülkenin ekonomistleri için, siyasetçileri için, sanatçıları için, kültür insanları için, bilim insanları için büyük düşünme, büyük çıkışlaryapma, büyük iddiaların peşinde gitme devridir artık. Bu ülkenin her kenti, her kasabası, her köyü, her sokağı mücadele hattıdır artık.

Tarih bizi çok kez test etti. Her büyük şoktan sonra çok güçlü, çok parlak bir gelecek inşa etmeyi bildik. Yine yapacağız, yine inşa edeceğiz, yine kazanacağız. Bugünlerin işte o günler olduğunu unutmayın. Bu kuşakların, bu neslin o kurucu kuşak, o kurucu nesil olduğunu unutmayın.

Tarihin döndüğünü, Batı’nın dört yüz yıldır devam eden tek yanlı hakimiyetinin sona ermek üzere olduğunu unutmayın. Sakın ola, bu büyük mücadeleyi sulandırmaya çalışan, zihinlerinizi karıştırmaya çalışan içimizdeki kuryelere, tetikçilere, iç işgalcilere kulak asmayın. Onların korku, paranoya dolu iddialarını ciddiye almayın.