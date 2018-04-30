Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Türkiye, 24 Haziran'da seçimlere gitmeye hazırlanırken BBP'nin seçime nasıl gireceği netlemiş değil. BBP, seçimlere Cumhur İttifakı ile beraber ve kendi adıyla girmek istediğini birçok kez belirtse de MHP'den veto yedi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın “Cumhur İttifakı iki parti arasında olmalı" diyerek ittifakta istemediği BBP'nin lideri Mustafa Destici, "MHP’den bu konuda bize olumsuz yönde gelen bir şey yok" açıklaması dahi yaptı. Destici, en son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Yeni Şafak'tan Mehmet Acet'in, "Abdullah Gül çekildi şimdi ne olacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında da BBP'ye dair bilgiler yer aldı. Yazının ilgili kısmı şöyle:
"Büyük Birlik Partisi’nin seçimlere Cumhur İttifakı bünyesinde gireceği biliniyordu.
Yeni bilgi, bu partinin amblemiyle değil, Ak Parti listesinden seçimlere girecek olması.
Yapılan müzakereler sonucu, BBP’den 6-7 ismin Ak Parti listelerinde seçilebilecek yerlerden aday gösterilmesi konusunda mutabakat sağlanmış oldu.
Ayrıca, seçilme ihtimali olan, ‘sınırdaki’ sıralamalara da Büyük Birlik Partisi’nden bazı isimlerin aday olarak gösterilmesi kararlaştırıldı."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen gün, Hür Dava Partisi (Hüda Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile yaptığı görüşmeyi de anımsatan Yeni Şafak yazarı, şu bilgileri de paylaştı:
"Bu temasın bir ittifak zeminine taşındığı söylenemez.
Ama böyle bir görüşmenin yapılmış olması bile, iki bakımdan önem taşıyor:
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve Kürt seçmenler nezdinde Ak Parti MHP ittifakından rahatsızlık duyanlara, Ak Parti’nin açtığı şemsiyenin salt milliyetçi çevreleri değil, çok daha geniş bir toplum kesimini kapsadığı mesajı verilmiş oluyor.
'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece
Yer: Moda Askeri Deniz Kulübü! İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...
Temizlemek için girdiği odadan çıkanlar şoke etti
İstanbul'da bakıcı dehşeti! Şoke eden görüntüler
Bu görünüme kavuşabilmek için tam 17 ayını harcadı! İşte önceki hali
Cübbeli Ahmet'i kızdıracak sözler: Rüyanda Fetullah'ı görüyor musun?
Financial Times: Batı, Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı çok daha önceden harekete geçmeliydi
Suriye'de askeri üste patlama!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Okuyucu Yorumları 0 yorum