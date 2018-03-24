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Yeni seçilen AK Parti Selçuk İlçe Başkanı görevinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

AK Parti Selçuk İlçe Kongresi'nde, 202 delegenin oyunu alarak ilçe başkanı seçilen Osman Başterzi ve 14 yönetim kurulu üyesi, seçimin ardından görevlerinden istifa etti.

Yeni seçilen AK Parti Selçuk İlçe Başkanı görevinden istifa etti

İZMİR, (DHA)- AK Parti Selçuk İlçe Kongresi'nde, 202 delegenin oyunu alarak ilçe başkanı seçilen Osman Başterzi ve 14 yönetim kurulu üyesi, seçimin ardından görevlerinden istifa etti.
AK Parti'nin, dün Selçuk'ta gerçekleştirdiği ve 385 delegenin oy kullandığı kongrede, 202 oy alarak mevcut başkan Sema Yeşilçimen'i geride bırakan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Başterzi ve yönetimi, seçimin hemen ardından görevlerinden istifa etti. Başterzi konuyla ilgili olarak, "Yapılan istişareler sonucunda ben ve yönetim kurulum istifamızı verdik. Takdir Genel Merkezimizin ve İl Başkanlığımızın. Karar ne şekilde olursa olsun biz Selçuk'ta partimizin emrindeyiz" dedi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, Başterzi'ye nezaketi için teşekkür ederek, "Kongremiz yapıldı, istifalar da verildi. Selçuk'ta yeni bir değerlendirme yapacağız ve yeni bir atama gerçekleşecek. Sema Hanım veya Osman Bey olur ya da olmaz diye bir şey şu an için söyleyemem. Amacımız kutuplaşmayı, ayrışmayı önlemek. Sonuçta iki kanada da oy vermiş olanların hepsi AK Partili, hepsi bu partiye hizmet etmek istiyor. Makam ve mevkiler gelip geçicidir. En kısa sürede ve en sağlıklı şekilde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Osman Bey'e de nezaketleri için çok teşekkür ediyorum, aynı şekilde birkaç ilçemizde de buna benzer aday çalışmaları var" diye konuştu.

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