Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Son anket yayınlandı! 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından CNN TÜRK'e özel hazırlanan IPSOS sandık araştırması, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de açıklandı.

"Hangi̇ cumhurbaşkanı adayı ve parti̇, ki̇mden oy aldı? Seçmen oy terci̇hi̇ne ne zaman karar verdi̇? Hangi̇ vaatler etki̇li̇ oldu? 1 Kasım 2015'teki̇ oy terci̇hi̇ni̇ deği̇şti̇ren seçmenleri̇n gerekçeleri̇ neler?" gibi soruların sorulduğu ankette seçmenlerin kanaatleri dikkat çekti.

Yapılan ankette seçmenlerin çoğunun kararını seçimden iki aydan daha önce verdiği belirlendi. AK Parti seçmeninin seçim sürecinde daha kararlı bir tutum sergilediği dikkat çekerken, özellikle MHP ve İYİ Partili seçmenin kararını vermekte zorlanmış olduğu görüldü.

Yine 24 Haziran seçim sonuçlarında İYİ Parti başta olmak üzere HDP, MHP ve CHP'ye verilen oyların 'emanet oy' olduğu görüşü dikkat çekti.



