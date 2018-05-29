Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Yeni sistemde Meclis de çok güçlü oluyor. Mecliste de seçtiğimiz cumhurbaşkanını destekleyecek, ona yapacağı hayırlı hizmetler, reformlar ve yeni dönüşümler için güç verecek bir Meclis tablosu oluşturmamız icap eder." dedi.
Akdağ, Erzurum Olurlular Derneğince, Etimesgut'ta yaşayan Erzurumluların da katılımıyla düzenlenen iftar programına katıldı.
Akdağ, dernek binasındaki programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zenginliklerini, kültürünü ve geleneklerini yaşatmak için Türkiye'yi daha parlak bir geleceğe ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Vatandaşlara, 16 yıldır dualarını ve desteklerini esirgemedikleri için teşekkürlerini sunan Akdağ, "Sizler bizim arkamızda durdunuz, destek verdiniz ve dua ettiniz. Bizler de bir dünya lideriyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülkemize hizmet etme fırsatı bulduk. Bugün 24 Haziran seçimlerini beklerken, bu fırsata bir kere daha sahip olarak hayatımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.
Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine adanmış bir lider olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, cesareti, kararlığı, dirayeti ve kabiliyeti olan çalışkan bir lider." ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin bir hizmet partisi olarak kurulduğunu hatırlatan Akdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yeni sistemde Sayın Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin başına cumhurbaşkanı seçerken, onu Mecliste de güçlü kılmak lazım. Güçlü bir cumhurbaşkanlığı, güçlü bir icra gelecek ve yeni sistemde Meclis de çok güçlü oluyor. Mecliste de seçtiğimiz cumhurbaşkanını destekleyecek, ona yapacağı hayırlı hizmetler, reformlar ve yeni dönüşümler için güç verecek bir Meclis tablosu oluşturmamız icap eder."
Akdağ, konuşmasının ardından dernek üyeleriyle iftarını yaptı. İftar programının ardından bir süre hemşehrileriyle çay içip sohbet eden Akdağ, desteklerinden ötürü dernek üyelerine teşekkür etti.
Akdağ, dernekteki iftar programının ardından Etimesgut'ta bir kafede oturan vatandaşları ve öğrencileri selamlayıp, bir süre sohbet ederek çay içti.
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