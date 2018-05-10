"Yeni sistemde trafik terörü çözülecek"

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile trafik terörünün çözüleceğine inandığını söyledi.

Ilıcalı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bu haftanın Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Haftası olduğunu anımsatarak, bunun çok hassas bir konu olduğuna işaret etti.

Bu alanda yapılması gerekenlerin bulunduğuna dikkati çeken Ilıcalı, dünyada bir yılda trafik kazalarında 1,2 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 milyon kişinin yaralandığını, bunların sosyoekonomik maliyetinin 518 milyar dolar olduğunu aktardı.

Ilıcalı, trafik kazalarında saatte 158 kişinin, her 3 dakikada ise bir çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Türkiye'deki trafik kazası istatistiklerine de değinen Ilıcalı, 2017'de meydana gelen 410 bin 367 trafik kazasında, 3 bin 530 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğine işaret etti.

"Bundan dolayı da ben buna trafik kazası değil, trafik terörü diyorum." diyen Ilıcalı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, trafik terörünün önlenmesinde ideal olacağını söyledi.