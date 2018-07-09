Yeni sistemin ilk başkanı Erdoğan dünya liderlerine sesleniyor! Dikkat çeken ifade

Beştepe'deki törene 6 bin davetli, 22 devlet başkanı katılıyor. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan törende dünya liderlerine sesleniyor.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;
Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, Meclis Başkanları, temsilciler ve değerli dostlar. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Ülkemiz tarihinin bu en önemli gününde bizimle beraber olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. 24 Haziran sürecinde şahsımı bu göreve layık gören vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.
Rabbime yalvarıyorum. Bizleri bu güne ulaştıran Rabbime şükrediyorum. Göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Ya Rab, bizi kibir, haset, haksızlık ve zulümden beri ve muhafaza eyle. Bizi tuzaklardan koru. Sen ki her şeye gücü yetensin. Bu milleti bir kez daha zaferle müjdele Ya Rabbi. Bu yolculuğu hayırlara vesile eyle. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna sevk et.
Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye için milletimiz için hayırlara vesillere eyle Rabbim. Evet 4 yıl sonra bir kez daha aynı duygularla Amin diyorum. Rabbim nasip etti bir kez daha milletiğimiz tevecühüyle bu göreve geldim. Üstelik bu defa yürütme organın tüm yetkilierlyie birlikte geldim. Rabbim milletimize ve tüm insanlığımıza yapacağımız hizmetlerle yolumuzu aydınlatsın.
Aziz milletim, değerli dostlarım 40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Biz siyaseti hep milletimize hizmet için yaptık. Hamdolsun milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 24 Haziran'da bir kez kendisine hizmet üzere bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil 81 milyonun tamamının cumhurbaşkanı olduğumuz bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.
Şairin dediği gibi bütün iyi kitapların sonunda meltemi selden esen soluğu senden olan yeni bir başlangıç var. Bugün burada sizlerin huzurunda yeni bir başlangıç yapıyoruz. Demokrasi arayışımızın 95 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Geçmişte yol açtığı kaoslar nedeniyle ülkemize bedeller ödeten sistemi geride bırakıyoruz.
Terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar her türlü sıkıntıyı yaşamış bir siyasetçiyim. Türkiye Osmanlı'dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrımıyla milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle pazar günü 2. yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz darbe girişimine karşı olan istiklaline sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde darbenin hemen ardından Meclis'te yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında kabul ederek destek veren milletime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 devletimiz çok geniş bir coğrafya kurulmuş, büyümüş ve tarihe karışmıştır.
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
TBMM'deki yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Bana Başkanım diyebilirsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!
TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni için TBMM'ye giderken vatandaşlardan kırmızı gül sürprizi
İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
Hükümetler onları yok etmek için can atıyor! Sadece 180 kişi kaldılar
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum