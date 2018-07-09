Yeni sistemin ilk başkanı Erdoğan dünya liderlerine sesleniyor! Dikkat çeken ifade

Beştepe'deki törene 6 bin davetli, 22 devlet başkanı katılıyor. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende dünya liderlerine sesleniyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, Meclis Başkanları, temsilciler ve değerli dostlar. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

DİKKAT ÇEKEN İFADE: ÜLKEMİZ TARİHİNİN EN ÖNEMLİ GÜNÜ

Ülkemiz tarihinin bu en önemli gününde bizimle beraber olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. 24 Haziran sürecinde şahsımı bu göreve layık gören vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

ERDOĞAN DUA İLE BAŞLADI: BİZİ DOĞRU YOLA SEVK ET

Rabbime yalvarıyorum. Bizleri bu güne ulaştıran Rabbime şükrediyorum. Göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Ya Rab, bizi kibir, haset, haksızlık ve zulümden beri ve muhafaza eyle. Bizi tuzaklardan koru. Sen ki her şeye gücü yetensin. Bu milleti bir kez daha zaferle müjdele Ya Rabbi. Bu yolculuğu hayırlara vesile eyle. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna sevk et.

Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye için milletimiz için hayırlara vesillere eyle Rabbim. Evet 4 yıl sonra bir kez daha aynı duygularla Amin diyorum. Rabbim nasip etti bir kez daha milletiğimiz tevecühüyle bu göreve geldim. Üstelik bu defa yürütme organın tüm yetkilierlyie birlikte geldim. Rabbim milletimize ve tüm insanlığımıza yapacağımız hizmetlerle yolumuzu aydınlatsın.