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Yeni sistemin ilk başkanı Erdoğan dünya liderlerine sesleniyor! Dikkat çeken ifade

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 18:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesiyle başladı. Erdoğan konuşmasına duayla başladı ve " Ya Rab, bizi kibir, haset, haksızlık ve zulümden beri ve muhafaza eyle. Bizi tuzaklardan koru. Sen ki her şeye gücü yetensin. Bu milleti bir kez daha zaferle müjdele Ya Rabbi. Bu yolculuğu hayırlara vesile eyle. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna sevk et" ifadelerini kullandı.

Yeni sistemin ilk başkanı Erdoğan dünya liderlerine sesleniyor! Dikkat çeken ifade

Beştepe'deki törene 6 bin davetli, 22 devlet başkanı katılıyor. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende dünya liderlerine sesleniyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, Meclis Başkanları, temsilciler ve değerli dostlar. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

DİKKAT ÇEKEN İFADE: ÜLKEMİZ TARİHİNİN EN ÖNEMLİ GÜNÜ

Ülkemiz tarihinin bu en önemli gününde bizimle beraber olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. 24 Haziran sürecinde şahsımı bu göreve layık gören vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

ERDOĞAN DUA İLE BAŞLADI: BİZİ DOĞRU YOLA SEVK ET

Rabbime yalvarıyorum. Bizleri bu güne ulaştıran Rabbime şükrediyorum. Göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Ya Rab, bizi kibir, haset, haksızlık ve zulümden beri ve muhafaza eyle. Bizi tuzaklardan koru. Sen ki her şeye gücü yetensin. Bu milleti bir kez daha zaferle müjdele Ya Rabbi. Bu yolculuğu hayırlara vesile eyle. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna sevk et.

Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye için milletimiz için hayırlara vesillere eyle Rabbim. Evet 4 yıl sonra bir kez daha aynı duygularla Amin diyorum. Rabbim nasip etti bir kez daha milletiğimiz tevecühüyle bu göreve geldim. Üstelik bu defa yürütme organın tüm yetkilierlyie birlikte geldim. Rabbim milletimize ve tüm insanlığımıza yapacağımız hizmetlerle yolumuzu aydınlatsın.

Aziz milletim, değerli dostlarım 40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Biz siyaseti hep milletimize hizmet için yaptık. Hamdolsun milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 24 Haziran'da bir kez kendisine hizmet üzere bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil 81 milyonun tamamının cumhurbaşkanı olduğumuz bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.

YENİ BİR YÖNETİM MODELİNE GEÇİYORUZ

Şairin dediği gibi bütün iyi kitapların sonunda meltemi selden esen soluğu senden olan yeni bir başlangıç var. Bugün burada sizlerin huzurunda yeni bir başlangıç yapıyoruz. Demokrasi arayışımızın 95 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Geçmişte yol açtığı kaoslar nedeniyle ülkemize bedeller ödeten sistemi geride bırakıyoruz.

MİLLETİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar her türlü sıkıntıyı yaşamış bir siyasetçiyim. Türkiye Osmanlı'dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrımıyla milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle pazar günü 2. yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz darbe girişimine karşı olan istiklaline sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde darbenin hemen ardından Meclis'te yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında kabul ederek destek veren milletime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 devletimiz çok geniş bir coğrafya kurulmuş, büyümüş ve tarihe karışmıştır.

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