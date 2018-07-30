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Yeni sistemin ilk MGK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 21:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından yeni yapısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanan Millli Güvenlik Kurulu toplantısı 5,5 saat sürdü

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından yeni yapısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanan Millli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 5,5 saat sürdü.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile kuvvet komutanları katıldı.

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