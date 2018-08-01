HABER

Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 14:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Çok gizli notu ile toplanacak olan Şura'da TSK'daki terfi ve atamalar ile görev sürelerinin uzatılması gibi konular ele alınacak.

Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı yarın yapılacak. Edinilen bilgiye göre, Yüksek Askeri Şura, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIK EDECEK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıya ilk kez katılacak.

Hulusi Akar daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer alacak. Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Ümit Dündar da Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla ilk kez YAŞ'ta görev yapacak.

Toplantıda Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ın oramiralliğe, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarını sevk ve idare eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'in orgeneralliğe terfi ettirilmesi bekleniyor.

ŞURA'NIN YAPISINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Daha önce Genelkurmay Başkanlığındaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli Şura toplantısı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Genelkurmay Karargahı dışına taşındı ve Çankaya Köşkü'nde yapılmaya başlandı.

resized_f1949-f1aef7e1ht

Çankaya Köşkü'ndeki ilk Şura toplantısı 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında 28 Temmuz 2016'da yapıldı.

O dönem Başbakan ve Başbakan Yardımcılarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı da Şura üyeleri olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından Şura'nın görev ve yapısına ilişkin değişikliğe gidildi.

Başbakanlık kurumunun olmadığı ve bazı bakanlıkların birleştiği yeni sistemde Şura üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle, cumhurbaşkanı yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarından oluştu.

Cumhurbaşkanının gerekli gördüğü hallerde Yüksek Askeri Şura toplantılarına katılıp başkanlık etmesi, katılamadığı durumlarda Şura'nın cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında toplanması da kararlaştırıldı.

YAŞ'ın görevleri ise "Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususları ve Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek, Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, Cumhurbaşkanı'nın lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek ve mevzuatla verilen görevleri yapmak." olarak belirlendi.

Sekretarya hizmetlerini Cumhurbaşkanınca belirlenecek mercinin yürüteceği Şura'da alınan kararlar Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından hayata geçirilecek.

AA

PARTNERHerkes orada buluştuHerkes orada buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili kullanmaya prim vermeyizCumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili kullanmaya prim vermeyiz
Kılıçdaroğlu: PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorumKılıçdaroğlu: PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YAŞ Yüksek Askeri Şûra Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çok gizli toplantı TSK

En Çok Okunan Haberler

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

İlginizi Çekebilir

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz

CHP'de kritik gün yarın

CHP'de kritik gün yarın

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

HDP'den Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a ziyaret

HDP'den Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.