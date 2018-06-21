"Yeni Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ilerleyecek"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Vatandaşların bizi bu derece sahiplenmeleri, yanı sıra AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza bu derece ilgi ve teveccüh göstermeleri, yeni Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilerleyeceğini ve gelişeceğini bize gösteriyor." dedi. Çavuşoğlu, kentte yerel yayın yapan AS TV'de katıldığı canlı yayın programında, AK Parti olarak her zaman vatandaşların yanında yer aldıklarını, onların sevinçlerine ve dertlerine ortak olduklarını, seçim döneminde bu beraberliğin daha da ivme kazandığını söyledi. Seçim dönemi boyunca ramazana uygun bir programla çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Ramazan ayı boyunca günde yaklaşık 19 saatlik bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Bayramdan sonrası için bir haftalık bir sürecimiz kalmıştı. Onunla ilgili planlamalarımızı da yaptık. Şu anda ne kadar yol ve dava arkadaşımız varsa hepsi sahada." diye konuştu. Pazar günü sandığın milletin önüne geleceğini anımsatan Çavuşoğlu, "Demokrasi, o gün tekrardan milletin teveccühleriyle tezahür edecek ve önümüzdeki beş yıllık zaman dilimi içinde bir yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer taraftan AK Parti'nin çoğunluğu sağladığı bir Meclis ile Türkiye şaha kalkacak. Birlik, bereket, bolluk için yaparsa yine AK Parti yapar." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, milletin siyasal bilincinin belli bir seviyeye ulaştığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Millet, sandık başına gittiğinde tercihini yaparken ince eleyip sık dokuyor. Oyunun neye tekabül ettiğini, ne olabileceğini öngörüyor ve o şekilde oy kullanıyor. Millet, sandığa gittiğinde bunu değerlendirecek. Rakiplerimizin siyasal duruşuna, konumlanışına, taahhütlerine ve vaatlerine bakacak. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taahhütlerine, vaatlerine, seçim beyannamesine ve özellikle de 16 yıldan bu yana Türkiye'yi nereye getirdiğine bakacak ve bir tercihte bulunacak." - "Bu siyasete sığan bir şey değil" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitinginde Yıldırım metrosundan bahsetmemesinin gündem oluşturduğunun belirtilmesi üzerine Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın ne konuşmadığından çok ne konuştuğuna bakmak lazım. Cumhurbaşkanımızın her şeyi konuşması mümkün değil. Yıldırım metrosuyla ilgili biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla hem Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız nezdinde bu konuları konuştuk, tartıştık ve belli bir noktaya ulaştık zaten. Sayın Bakanımız Ahmet Arslan'ın da buraya gelmesinden itibaren bu noktada bir işbirliği sürecini başlatmış olduk. Yıldırım metrosuyla ilgili bizim bir tereddütümüz yok, Bursalıların da olmasın. Yıldırım metrosuyla ilgili ilk kazmayı önümüzdeki aylarda vuracağız."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin çok değiştiğine dikkati çekerek, "Bugün birileri Türkiye'nin bu değişim sürecini gözlerden kaçırarak, yatırımları durdurmayı, geriye dönüşü taahhüt ediyor ama bu siyasete sığan bir şey değil." dedi. Her şeyiyle kalkınmış, sözü geçen bir Türkiye hedeflediklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Sahada teneffüs ettiğimiz hava, bizi çok umutlandırıyor. Bu bir gerçek, sanal bir şey değil. İnsanların mitinglere katılım göstermesi, bu katılımla beraber o coşkuyu sahiplenmeleri, yanı sıra saatler boyunca orada beklemeleri, bu partiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan ilginin ve sevginin bir tezahürüdür. Vatandaşların bizi bu derece sahiplenmeleri, yanı sıra AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza bu derece ilgi ve teveccüh göstermeleri, yeni Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilerleyeceğini ve gelişeceğini bize gösteriyor." - "Her hamle bu ülkede direnç gördü" Türkiye'nin hak ettiği noktaya bir türlü ulaşamadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan yüz yıl önce emperyalistlerin bu ülkeyi, milleti adeta bize zindan etmek için bu coğrafyaya geldiğini gördük. Ecdadımız, küllerinden doğarak bunları buradan süpürdü ve gönderdi ama bunların hesabı bitmedi. Bu süreçte her türlü mekanizmayı, planı Türkiye'nin büyümemesi için emeklemeye devam etmesi kalkınmaması için fırsata dönüştürdü." değerlendirmesinde bulundu.

"Niye yapamadık" diye hayıflandıklarını ve kendilerine bunun hesabını sorduklarını belirten Çavuşoğlu, "Demek ki bir gizli el ve bunların içerideki taşeronları, figüranları fırsat vermediler Türkiye'ye. Her yeni atılım, hamle bir şekilde bu ülkede direnç gördü." diye konuştu. Çavuşoğlu, ülkeyi sevmek ve ülkeye karşı heyecan duymak gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ülkede bir şey yaparken üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor. Aksi taktirde biz kaybettik. Biz nesil olarak ömrümüzü dışarıda gördüklerimize gıpta ederek, 'Bizde neden olmadı' diye hayıflanarak geçirdik. Bizden sonra gelecek kardeşlerimiz donanımlı ve altyapısı gelişmiş bir şekilde Türkiye'yi daha muhkem bir hale getirsinler, Türkiye hak ettiği noktaya taşınsın. Bu ülkenin mayasında bu var." Milletin her şeyi gördüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Bir tarafta yıkanlar, durduranlar, yatanlar, diğer tarafta çalışanlar, geleceği gösterenler, heyecan sunanlar ve motivasyon temin edenler var." ifadesini kullandı. - "Seçmen, izliyor ve görüyor"

Muhalefetin liderlerinin huzur sunma, parlamenter sisteme dönme ve kaynak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satma vaatlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Seçmen, izliyor ve görüyor. Seçmen, büyük ölçüde kararını vermiş durumda. Şimdi huzur, soyut bir kelime. Huzurun gelmesi için insanların huzurlu olması, zenginleşmesi, geleceğe güvenle bakması lazım. Siz geleceği işaret etmiyorsunuz, geçmişi işaret ediyorsunuz. Bu ülke, 65 yıl parlamenter sistem olduğu iddia edilen bir sistemle yönetildi. Bu sistem istikrar, güven üretmedi ve Türkiye'yi kalkındırmaya yetmedi. Sürekli Türkiye patinaj yaptı ve yerinde saydı. Bu sistemin genel bir serencamı var. Rahmetli Türkeş, Erbakan, Özal, Muhsin Yazıcıoğlu, Demirel 'Değiştireceğim.' demiş. Nihayet referandumla bu millet, bu sistemi değiştirdi. Millet iradesini ortaya koymuş, irade tezahür etmiş. Millet, yeni sistemle yönetilmesini istiyor. Bunu daha görmedik. Bunu uygulamasını, avantajlarını yaşamadık. Ülkeye ne sağlayacağını, hangi kazanımları temin edeceğini görmedik. Siz daha milletin değiştirdiği, 'Yeni sistem uygulansın' dediği bir noktada onun iradesini hiçe sayarak, geri dönüşü vadediyorsunuz. Geriye dönüşle neyi kastediyorsunuz? Koalisyonlu, muhtıralı, darbeli yıllar mı? Bunları mı vadediyorsunuz millete?"