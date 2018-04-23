Yeni üniversiteler kurulmasına ilişkin tasarı

İkisi vakıf olmak üzere 15 üniversite kurulmasını ve 6 üniversitenin bazı bölümlerinin, yeni kurulacak üniversitelere bağlanmasını öngören tasarının görüşüleceği TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu toplantısı iptal edildi.
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı görüşmek için bugün saat 12.00'de toplanacağı duyurulan komisyonun toplantısı, Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
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