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Yeni üniversiteler kurulmasına ilişkin tasarı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

CHP Bursa Milletvekili İrgil: - "Eğer Bulgaristan'da Türklerin adının bir gecede değiştirilmesi zulümse, fakültelerin içinde bulundukları üniversitelerden alınıp başka isimdeki üniversitelere aktarılmaları aynı zulümdür"

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, ikisi vakıf olmak üzere 15 üniversite kurulmasını ve 6 üniversitenin bazı bölümlerinin, yeni kurulacak üniversitelere bağlanmasını öngören tasarıyla ilgili, "Eğer Bulgaristan'da Türklerin adının bir gecede değiştirilmesi zulümse, fakültelerin içinde bulundukları üniversitelerden alınıp başka isimdeki üniversitelere aktarılmaları aynı zulümdür." dedi.

İrgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın yarın TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşüleceğini belirtti.

Tasarı hazırlanırken, bundan etkilenecek olanlara sorulması ve bölünmesi öngörülen üniversitelerin yetkilileriyle görüşülmesi gerektiğini kaydeden İrgil, üniversitelerin bölünmesinin ve apar topar kanunlar getirilmesinin toplum vicdanını zedelediğini savundu.

Üniversite kurulmasına karşı olmadıklarını ancak dünyada marka olmuş ve köklü üniversitelerin bölünmesinin doğru olmadığını öne süren İrgil, "Bu üniversitelerin adlarının ortadan kaldırılması, bölünmesi, tarihinin ortadan kaldırılması, anılarının ve öykülerinin yok edilmesidir." diye konuştu.

Bu markalar ve isimlerin kolay oluşmadığına değinen İrgil, "Şimdi siz bir gecede bunları kanun yoluyla değiştirebilirsiniz. Ama bu bir cezalandırma olur ve bu asla kabul edilemez. Eninde sonunda bu geri dönecek bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

Fakültelerin bir bölümünü ayırmanın, söz konusu üniversitelerin işleyişini de aksatacağını vurgulayan İrgil, şunları söyledi:

"Yeni üniversiteler kurulacaksa kurulsun. Ama İstanbul ve Gazi üniversitesi gibi kadim üniversitelerin ana yapılarına, omurgalarına dokunulmasın. Üniversitenin omurgasını çökertirseniz, üniversiteleri çökertirsiniz. Şu an bu iktidarın üniversitelere yaptığı şey tarihten silme cezasıdır, biriken bütün anıların, öykülerin yok edilmesidir. Eğer Bulgaristan'da Türklerin adının bir gecede değiştirilmesi bir zulümse, fakültelerin içinde bulundukları üniversitelerden alınıp başka bir isimdeki üniversitelere aktarılmaları aynı zulümdür. Bu yasa, yüzkarası bir yasadır. Bu yasanın derhal geri çekilmesi gerekir."

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