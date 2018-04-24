Yeni üniversiteler kurulmasına ilişkin tasarı

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, ikisi vakıf olmak üzere 15 üniversite kurulmasını ve 6 üniversitenin bazı bölümlerinin, yeni kurulacak üniversitelere bağlanmasını öngören tasarıyla ilgili, "Eğer Bulgaristan'da Türklerin adının bir gecede değiştirilmesi zulümse, fakültelerin içinde bulundukları üniversitelerden alınıp başka isimdeki üniversitelere aktarılmaları aynı zulümdür." dedi.

İrgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın yarın TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşüleceğini belirtti.

Tasarı hazırlanırken, bundan etkilenecek olanlara sorulması ve bölünmesi öngörülen üniversitelerin yetkilileriyle görüşülmesi gerektiğini kaydeden İrgil, üniversitelerin bölünmesinin ve apar topar kanunlar getirilmesinin toplum vicdanını zedelediğini savundu.

Üniversite kurulmasına karşı olmadıklarını ancak dünyada marka olmuş ve köklü üniversitelerin bölünmesinin doğru olmadığını öne süren İrgil, "Bu üniversitelerin adlarının ortadan kaldırılması, bölünmesi, tarihinin ortadan kaldırılması, anılarının ve öykülerinin yok edilmesidir." diye konuştu.