HABER

Yeni üniversiteler kuruluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

Yüksek Öğretim Kurulu değişiklik tasarısı TBMM’ye geldi.Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla TBMM’ye geldi.Tasarıyla, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbni Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversiteleri adlarıyla 13 yeni üniversite kuruluyor.

Yüksek Öğretim Kurulu değişiklik tasarısı TBMM’ye geldi.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla TBMM’ye geldi.
Tasarıyla, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbni Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversiteleri adlarıyla 13 yeni üniversite kuruluyor. Bu üniversitelere yönelik kadrolar ihdas ediliyor.
İzmir Tınaztepe ve İstanbul Tuna Üniversiteleri adıyla iki vakıf üniversitesi kuruluyor.
Bazı üniversitelerin isimleri değiştiriliyor.

24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün! 24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün!
Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı! Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Canlı yayın ölümle bitti!Canlı yayın ölümle bitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...

AK Parti'de dördü bakan 22 isim yeniden aday olamayacak mı?

AK Parti'de dördü bakan 22 isim yeniden aday olamayacak mı?

Meral Akşener'ın 24 Haziran seçim planının detayları ortaya çıktı

Meral Akşener'ın 24 Haziran seçim planının detayları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.