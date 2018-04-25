Yeni üniversiteler kuruluyor

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Tasarı üzerinde söz alan AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde elim bir olay yaşandığını, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

Günay, olayla ilgili idari ve adli sürecin sürdüğünü, konuyu yakından takip ettiklerini, 3 savcının görevlendirildiğini, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Emniyet Genel Müdürlüğünde özel ekip oluşturulduğunu anlattı.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, tasarının, kadro bekleyen pek çok akademisyene de imkan sağlayacağını vurguladı.

-"Devletimizin ayarları bozuldu, bunu FETÖ yaptı"

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, "FETÖ denilen şebeke, -kimin kusuru varsa, her neyse ummadığımız kadar bizi zorda bıraktı. Devletimizin ayarları bozuldu, bunu FETÖ yaptı. Ekonomimizin, insan kaynağımızın, okullarımızın, ülkemizin ayarları bozuldu. Bunu iktidarıyla, muhalefetiyle topyekun yeniden ayarlarına çekmek gerekiyor. Ülkemizde ayarı bozulmadık hiçbir şey bırakmadılar." diye konuştu.