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Yeni üniversiteler kuruluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Bazı üniversitelerin bölünerek yeni kurulacak üniversitelere bağlanmasını, yeni devlet ve vakıf üniversitelerinin kurulmasını öngören tasarının tümü üzerindeki görüşmeler, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda tamamlandı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Tasarı üzerinde söz alan AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde elim bir olay yaşandığını, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını, sorumluların adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

Günay, olayla ilgili idari ve adli sürecin sürdüğünü, konuyu yakından takip ettiklerini, 3 savcının görevlendirildiğini, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Emniyet Genel Müdürlüğünde özel ekip oluşturulduğunu anlattı.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, tasarının, kadro bekleyen pek çok akademisyene de imkan sağlayacağını vurguladı.

-"Devletimizin ayarları bozuldu, bunu FETÖ yaptı"

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, "FETÖ denilen şebeke, -kimin kusuru varsa, her neyse ummadığımız kadar bizi zorda bıraktı. Devletimizin ayarları bozuldu, bunu FETÖ yaptı. Ekonomimizin, insan kaynağımızın, okullarımızın, ülkemizin ayarları bozuldu. Bunu iktidarıyla, muhalefetiyle topyekun yeniden ayarlarına çekmek gerekiyor. Ülkemizde ayarı bozulmadık hiçbir şey bırakmadılar." diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'da yeni üniversite kurma çalışmasının, şehrin tarihi misyonuyla da örtüştüğünü söyledi. Konya olarak teknik üniversite istediklerini dile getiren Kalaycı, Konya sanayicisinin iş yapma kapasitesini artıracağını, dünya ile rekabette önünü açacağını kaydetti.

Bu arada tasarıya, iki yeni vakıf üniversitesi daha eklenmesi, ayrıca bölünerek kurulacak yeni üniversite sayısının arttırılmasını öngören önergeler verilecek.

Konuşmaların ardından tasarının maddelerine geçildi.

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TBMM Milli Eğitim Komisyonu Yükseköğretim Kanunu

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