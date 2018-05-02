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Yeni üniversitelere ilişkin kanun tasarısı Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 19:49 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Milletvekili Uysal: - "Büyük üniversiteler rekabeti kendi içinde oluştururken bölünen üniversiteler ülkenin geleceğine katkı sağlayacak" - CHP Bursa Milletvekili Karabıyık: - "Biz üniversitelerin içinin boş kurulmasına karşıyız. Niteliğin artırılması tarafındayız"

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, "Büyük üniversiteler rekabeti kendi içinde oluştururken bölünen üniversiteler ülkenin geleceğine katkı sağlayacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulundaki, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın tümünün görüşmeleri sırasında şahsı adına söz alan CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, velinin, öğrencinin, öğretmenin, herkesin mutsuz olduğunu öne sürdü.

Üniversitelerin bölünmesinin niteliği artırmayacağını ifade eden Karabıyık, "Bölünme ile üniversiteleri dünya standartlarına taşıyabiliyor muyuz?" diye sordu.

"Hantallaşmanın bugünün sorunu olmadığını" dile getiren Karabıyık, "Tasarının YÖK'ten geldiği söylendi ve maddeler üzerine madde eklendi. YÖK'ten gelen bir tasarı baştan düzenlenerek gelmez mi? İçinden çıkılamayan bir ortam söz konusu. Gelecekte bunun faturası bu ülkenin çocuklarından çıkacak. Biz üniversitelerin kurulmasına değil, içinin boş kurulmasına karşıyız. Niteliğin artırılması tarafındayız." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal da son yıllarda yükseköğretim alanında reform niteliğinde gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Her şehirde en az bir tane olmak üzere üniversitelerin tüm Türkiye'ye yayıldığını, şu an 187 üniversite bulunduğunu anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"İstatistiklere göre yapı küçüldükçe üniversitenin bilime katkısının arttığı görülmektedir. Bu uygulama ilk defa yapılmıyor. Her bölünmenin kötü olduğunu anlatmak bence yanlıştır. Bölünen bütün üniversiteler dünyaca tanınan üniversitelerin başarısını yakalayacaktır. Büyük üniversiteler rekabeti kendi içinde oluştururken bölünen üniversiteler ülkenin geleceğine katkı sağlayacaktır."

Uysal, AK Parti iktidarının göreve geldiği tarihten itibaren en fazla yatırımı eğitim alanında yaptığını vurguladı.

Türkiye'nin en büyük sermayesinin beşeri sermaye olduğuna dikkati çeken Uysal, "Bölünmenin kötü olduğuna inanmıyorum. Bölünme rekabet, güçlenme demektir." ifadelerini kullandı.

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