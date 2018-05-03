Yeni üniversitelere ilişkin kanun tasarısı Genel Kurulda

"Bir yandan vesayeti dilinizden düşürmüyorsunuz, 'Her türlü vesayeti yıktık' diyorsunuz diğer yandan eski liderinizin evine helikopter indiriyorsunuz. Üstelik bunu haber yapanı da gönderiyorsunuz. İktidarınızı kaybetmemek için adeta panik butonuna basarak erken seçim kararı aldınız. Belli ki önümüzdeki dönemde iktidarınızı kaybetmemek için her yolu deneyeceksiniz. " dedi.

Emre, hükümetin elinde her türlü gücün olmasına rağmen ülkeyi yönetemediğini ve erken seçim kararı aldığını öne sürerek, şunları kaydetti:

TBMM Genel Kurulunda Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, hükümetin erken seçim kararını eleştirdi.

AK Parti'de kararların yetkili organların değerlendirmeleri sonucu alındığını ifade eden Turan, Emre'nin eleştirilerine "Burada kumpas meselesini konuşacaksak hangi genel başkanın hangi operasyonla geldiği konularını açmak zorunda kalacağız." karşılığını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, kimi kastettiğini sorması üzerine Turan, "CHP Genel Başkanının hangi operasyonla bir gecede genel başkan olduğunu dünya alem biliyor. Çok değil 2 ay sonra el mi yaman, bey mi yaman göreceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Kendi atadığı subaylara kalkışma yaptırdı"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Türkiye'de namusuyla, dürüstlüğüyle, sözünün arkasında durmasıyla ilgili bir lider aranması halinde bu kişinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Söylediği her sözün yalan olmasıyla ilgili, Fetullahçı Terör Örgütü'ne 'Ne istediniz de vermedik' diyerek bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığını ifade eden, bir genelkurmay başkanını bir teröristin iki dudağı arasında 6 yıl cezaevinde tutan ve daha sonra kendi atadığı subaylara kalkışma yaptırtarak 15 Temmuz gecesi 250 kişinin şehit düşmesine neden olan bir genel başkan arıyorsanız onun da adı Recep Tayyip Erdoğan'dır."