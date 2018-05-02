Yeni üniversitelere ilişkin kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversitelerin bazı bölümlerinin yeni kurulacak üniversitelere bağlanmasına ilişkin, "Hacette Üniversitesi, Ankara Üniversitesinin içinden çıktı. O zaman 'Ankara Üniversitenin birikmiş bir kültürü var, bu kültürden bu üniversiteyi niye alıyorsunuz?' deselerdi bugün Türkiye, Hacettepe Üniversitesini kazanamazdı." dedi. TBMM Genel Kurulunda Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediliyor. Yılmaz, tasarının görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bazı milletvekillerinin, birleştirilmiş sınıflarda eğitime yönelik eleştirileri üzerine bunun Fransa'da da olduğunu belirten Yılmaz, AK Parti iktidarında bu uygulamanın nereden nereye geldiğine bakılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Biz iktidara geldiğimizde birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci sayısı 688 bindi. Şimdi de var, 154 bin. İnsaf, hangi Türkiye'yi aldık, hangi Türkiye'ye getirdik. Bunu da bilmek lazım." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afrin'de ne kadar kalacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Yılmaz, bölgenin istikrarı için ne kadar gerekiyorsa o kadar kalınacağını ifade etti. Yılmaz, "Artık Kilis'e, Hatay'a roket düşüyor mu? Gidin Hatay ve Kilis'teki insanlara sorun. Dolayısıyla huzur ve güven için ne gerekiyorsa o yapılacak." değerlendirmesinde bulundu. Üniversitelerin bazı bölümlerinin yeni kurulacak üniversitelere bağlanmasına ilişkin eleştiri ve sorulara yanıt veren Yılmaz, konuya ideolojik yaklaşılmamasını istedi. Söz konusu uygulamanın yararları konusunda bilim insanlarınca yapılan değerlendirmelerden örnekler veren Yılmaz, muhalefetin üniversitelerin bölünmesinin yanlış olduğu görüşünün kabul edilmesini istemesini eleştirdi. Çok büyüyen üniversitelerin dünyanın pek çok ülkesinde bölündüğünü ve bunun olumlu sonuçlar doğurduğunu dile getiren Yılmaz, buna ilişkin de örnekler aktardı. Yılmaz, şöyle konuştu: "Biz üniversitelerin bölünmesinin bu ülkeye faydalı olduğunu düşünüyoruz, siz bölünmemesinin faydalı olduğunu. Ama buna millet karar verecek. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesinin içinden çıktı. Ankara Üniversitesinin içinden çıkarken de bu eleştiriler yapıldı ama şu anda bu söylenenlerin doğru olmadığını görüyoruz. Bugün Hacettepe Üniversitesinin Ankara Üniversitesinden daha geri olduğunu söyleyebilen var mı? O zaman 'Ankara Üniversitesinin birikmiş bir kültürü var. Bu kültürden, bu üniversiteyi niye alıyorsunuz?' deselerdi bugün Türkiye Hacettepe Üniversitesini kazanamazdı."

Geçmişte de benzer uygulamalar yapılarak pek çok yeni ve başarılı üniversite oluşturulduğunu anlatan Yılmaz, bunun faydalı bir yaklaşım olduğunu, ülkeye yeni üniversiteler kazandırdığını düşündüklerini söyledi. -"Eğitimin neresinden tutsak tel tel dökülüyor" İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da tasarının birinci bölümü üzerinde grubu adına söz aldı. Eğitim sistemini ve "nitelikli okul" tanımını eleştiren Ok, eğitim camiasının ise sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler olarak ikiye ayrıldığını, bunun beraberinde birçok olumsuzluk getirdiğini savundu. Ok, "Eğitimin neresinden tutsak tel tel dökülüyor. Tam bir yazboz tahtası haline gelmiş. Eğitim bu kadar büyük sorunlarla boğuşurken biz bu sorunların yerine üniversitelerin bölünmesini tartışıyoruz. Üniversitelerin bölünmesi hiçbir sorunu halletmeyecek. Sorunları kendi ellerimizle içinden çıkılmaz hale getiriyoruz." diye konuştu. MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da nitelikli insan kaynağının ülkelerin geleceğindeki önemine işaret ederek, bu kaynağın eğitimle mümkün olduğunun altını çizdi.

Üniversitelerle ilgili meseleler ele alınırken, kişisel çıkarlar ve popülizmden uzak durmanın gerektiğini vurgulayan Aydın, gündemdeki tasarının da bu bakış açısıyla ele alınması halinde pek çok önemli düzenlemeyi içerdiğinin görüleceğini belirtti. Üniversitelerin birbirini besleyen ve büyüten süreçleri olduğunu kaydeden Aydın, yeni üniversitelerin kurulmasının bu açıdan gerekli olduğunu söyledi. Üniversitelerin kendini tekrar etmemesi, yenilikler ortaya koyması gerektiğini dile getiren Aydın, "Her üniversite tematik bağlamda kendi duruşunu geliştirecek ve bunu dünya taşıyacaksa yeni üniversitelerin açılmasını destekleriz." ifadelerini kullandı. -"Üniversiteler tüm halkındır" HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, yeni üniversitelerin kurulmasına karşı olmadıklarını, köklü üniversitelerin parçalanmasını ise kabul etmediklerini söyledi. AK Parti'nin kadrolaşmak, üniversitelerin mal varlıklarına hakim olmak ve muhalif birikimleri, demokratik değerleri örselemek için köklü üniversiteleri bölmeye çalıştığını ileri süren Botan, üniversitelerin sadece iktidarı ilgilendirmediğini, tüm halkın malı olduğunu belirtti.

Botan, "Yeni üniversiteler kurulacaksa tartışıp kuralım. Ama bazı üniversitelerin bünyesindeki fakülteleri ayırarak 'Yeni üniversiteler kuruyoruz' diye kimseyi kandırmayın." şeklinde konuştu. - "Yazık değil mi bu üniversitelere?" CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise düzenlemedeki yeni üniversitelerin açılmasını desteklediklerini söyledi. Tasarının bazı üniversitelerin bölünmesini de öngördüğünü bunun ise hiçbir mantığı bulunmadığını savunan Balbay, köklü üniversitelerin bölünmesinin onların marka değerini düşüreceğini öne sürdü. Bazı öğretim üyelerinin üniversitelerinin bölünmemesi yönünde verdikleri gazete ilanını kürsüden gösteren Balbay, "Bu köklü üniversitelerde her şey yeniden başlayacak. Literatüre yeniden girmeye çalışacaklar. Yazık değil mi bu üniversitelere? Katlediyorsunuz, kıymayın. Bunun hiçbir mantığı yok. Bu üniversitelerin ruhunu mu boşaltmak istiyorsunuz? Bu üniversiteleri ikiye bölerek bir TOKİ mi yaratmak istiyorsunuz? Arazilerine göz diktiniz de söyleyemiyor musunuz?" değerlendirmesinde bulundu.