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Yeni üniversitelere ilişkin kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 20:38 | Son Güncelleme

AK Parti'nin kabul edilen değişiklik önergesiyle, tasarıyla kurulması öngörülen "İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi" adı "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa" şeklinde değiştirildi

TBMM Genel Kurulunda görüşülen yeni üniversitelere ilişkin kanun tasarısıyla kurulması öngörülen "İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi" adı "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa" şeklinde değiştirildi.

Genel Kurulda, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, tasarının 7. maddesi üzerinde partisinin verdiği önerge üzerinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir gün milletimiz tamam derse o zaman kenara çekiliriz." sözünden sonra Twitter'da, "tamam" diye "etiket" açıldığını ve bu etiketin 4 saatte 600 bin rakamına ulaşarak dünyada rekor kırdığını iddia etti.

Beştaş, kendilerinin de "tamam" dediğini ve Erdoğan'ın artık bırakması gerektiğini savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Beştaş'ın "tamam" demesinin değil, milletin iradesinin ve reyinin önemli olduğunu vurguladı.

Bostancı, "Beştaş 'tamam' dedi ama millet Erdoğan'a 'devam' dedi. 24 Haziran'da göreceğiz. 16 yıldır Türkiye siyasetinin en karizmatik lideri, üzerine en fazla söz söylenen kişisi Erdoğan'dır. Beştaş, Twitter'da Erdoğan'ın aleyhinde birtakım mesajlar atıldığını söyledi ama lehinde de birçok mesaj atıldığını söylemedi. Sayın Erdoğan'ın aleyhinde konuşanların ortak bir programı yok. Beştaş'ın 'tamam' demesinin aksine, 24 Haziran'da bu millet Erdoğan'a bir kez daha 'devam' diyecek." dedi.

Görüşmelerde, "İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi" adı altında yeni bir üniversite kurulmasını öngören düzenleme üzerinde AK Parti değişiklik önergesi verdi. Kabul edilen önergeyle, metindeki "İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi" adı "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa" olarak değiştirildi. Düzenlemeye göre ayrıca İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya bağlı olarak, yeni iktisat ve işletme fakültesi de kurulacak.

Tasarının görüşmeleri 2. bölüm üzerinde sürüyor.

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