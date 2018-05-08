Yeni üniversitelere ilişkin kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda görüşülen yeni üniversitelere ilişkin kanun tasarısıyla kurulması öngörülen "İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi" adı "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa" şeklinde değiştirildi.

Genel Kurulda, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, tasarının 7. maddesi üzerinde partisinin verdiği önerge üzerinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir gün milletimiz tamam derse o zaman kenara çekiliriz." sözünden sonra Twitter'da, "tamam" diye "etiket" açıldığını ve bu etiketin 4 saatte 600 bin rakamına ulaşarak dünyada rekor kırdığını iddia etti.

Beştaş, kendilerinin de "tamam" dediğini ve Erdoğan'ın artık bırakması gerektiğini savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Beştaş'ın "tamam" demesinin değil, milletin iradesinin ve reyinin önemli olduğunu vurguladı.

Bostancı, "Beştaş 'tamam' dedi ama millet Erdoğan'a 'devam' dedi. 24 Haziran'da göreceğiz. 16 yıldır Türkiye siyasetinin en karizmatik lideri, üzerine en fazla söz söylenen kişisi Erdoğan'dır. Beştaş, Twitter'da Erdoğan'ın aleyhinde birtakım mesajlar atıldığını söyledi ama lehinde de birçok mesaj atıldığını söylemedi. Sayın Erdoğan'ın aleyhinde konuşanların ortak bir programı yok. Beştaş'ın 'tamam' demesinin aksine, 24 Haziran'da bu millet Erdoğan'a bir kez daha 'devam' diyecek." dedi.