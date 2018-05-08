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Yeni üniversitelere ilişkin tasarı TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 22:54 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: - "Gördüğünüz her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atanmıştır" - "Avrupa'dan eğitim açısından hiçbir alanda geri değiliz"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Gördüğünüz her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atanmıştır. Avrupa'dan eğitim açısından hiçbir alanda geri değiliz" dedi.

Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın 2. bölümü üzerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Geçen yıl 229 bin 367 yeni iş yeri açıldığını, böylece ülkedeki toplam iş yeri sayısının 1 milyon 673 bin 125'e çıktığını anlatan Yılmaz, 96 bin iş yerinin ise kapandığını ifade etti.

Bakan Yılmaz ihracat, turist sayısı ve turizm gelirlerinin arttığını belirterek, "Bizim amacımız ekonomideki olumlu gelişmeleri artırmak, negatifleri de azaltmaktır. Millet nihai kararı 24 Haziran'da verecektir. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin güzel bir atasözü var; 'halkın gözü terazidir, bu terazinin bugüne kadar yanıldığı hiç görülmemiştir.' İnanıyorum ki millet 24 Haziran'da da bunu yapacaktır." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, öğretmen atamaları ile ilgili soru üzerine, 20 bin öğretmenin mülakatının devam ettiğini söyledi.

5 bin öğretmen alımı duyurusunun da yapıldığını ifade eden Yılmaz, böylece 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirileceğini bildirdi.

İsmet Yılmaz, toplamda 600 binin üzerinde öğretmen ataması yapmış olacaklarını kaydederek, "Gördüğünüz her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atanmıştır. Avrupa'dan eğitim açısından hiçbir alanda geri değiliz." ifadesini kullandı.

Tasarının görüşmeleri devam ediyor.

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