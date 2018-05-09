Yeni üniversitelerin kurulması

AK Partili Mersin milletvekilleri, Tarsus Üniversitesinin kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Yılmaz Tezcan ve Hacı Özkan, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen kanunla Tarsus Üniversitesi kurulmasına ilişkin parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

Taşkın, Tezcan ve Özkan, Tarsus Üniversitesinin kurulmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti'li milletvekillerine teşekkür etti.

Taşkın, üniversitenin Tarsus'un gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, üniversitenin Tarsus, Mersin ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Tezcan ise bu üniversiteyle birlikte Mersin'de ikinci devlet üniversitesinin eğitime katılacağına işaret ederek, "1 milyon 700 bin nüfusu; üzerinde liman şehri, taşımacılık, lojistik, turizm şehri olan Mersin, bununla birlikte üniversite şehri oldu." dedi.

Tezcan, gelecek günlerde yeni devlet hastanesinin temelini de atacaklarını ifade etti.

