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Yeni yönetim sisteminin ilk MGK toplantısı bugün

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 04:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçmesinin ardından Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yeni üyeleriyle ilk toplantısını bugün yapacak. Toplantının ana gündem maddesi ise terörle mücadele olacak.

Yeni yönetim sisteminin ilk MGK toplantısı bugün

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanıyor. Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Rayyip Erdoğan Başkanlığı'nda, Beştepe'de gerçekleştirilecek. Daha önce Başbakanlık Müsteşarı olarak MGK'ya katılan Fuat Oktay, bu kez toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla yer alacak.

30 Mayıs'ta gerçekleştirilen son MGK'ya üniformasıyla ve Genelkurmay Başkanı sıfatıyla katılan Hulusi Akar ise bu kez Milli Savunma Bakanı olarak masadaki yerini alacak.

Orgeneral Yaşar Güler daha önce Kara Kuvvetleri Komutanı olarak katıldığı toplantıda bu kez Genelkurmay Başkanı sıfatıyla yer alacak. Kurulun bir diğer yeni üyesi ise kara kuvvetlerinin yeni komutanı Orgeneral Ümit Dündar olacak.

TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDESİ TERÖRLE MÜCADELE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yurt içinde ve Kuzey Irak'ta devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

MGK’da başta Münbiç'teki gelişmeler olmak üzere Suriye başlığının da ele alınması bekleniyor.

Münbiç yol haritası çerçevesinde bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen bağımsız devriye faaliyetleri, PKK-PYD unsurlarının bölgeden çekilmesine ilişkin saha raporları ve İdlib'te 12 ayrı bölgede kurulan gözlem noktaları MGK toplantısında değerlendirilecek başlıklar arasında olacak.

Toplantıda OHAL uygulamasının kaldırılmasının ardından FETÖ ile mücadele de ele alınacak.

MGK’da Fetullah Gülen'in iadesi ve Rahip Andrew Brunson davası nedeniyle ABD ile yaşanan gerilimin de değerlendirilmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi MGK Milli Güvenlik Kurulu

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