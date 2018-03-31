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"Yeni yönetmeliğe göre yapılan binalarımız sağlam"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 19:07 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: - "Yeni yönetmeliğe göre yapılan binalarımız sağlam. 7-8 şiddetinde, hatta 9'a kadar depreme dayanıklı şekilde yapılıyor. İçinde emniyetli şekilde oturabiliriz"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni yönetmeliğe göre yapılan binaların sağlam olduğunu belirterek "7-8 şiddetinde, hatta 9'a kadar depreme dayanıklı şekilde yapılıyor. İçinde emniyetli şekilde oturabiliriz." dedi.

Bakan Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap 200 konut temel atma töreninde, ülkenin bir deprem ülkesi olduğunu, bunu herkesin bilmesi gerektiğini söyledi.

Şu anda bile birkaç yerde deprem olduğunu ifade eden Özhaseki, yüzlerce depremin her gün olduğunu, bunların bir kısmının hissedildiğini, bir kısmını da şiddetli olmadığı için hissedilmediğini dile getirdi.

Türkiye'de son yüzyıl içerisinde 6 ve üzerinde yıkıcı deprem sayısının 56 olduğuna değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"İki senede bir deprem oluyor, büyük deprem oluyor. Bu 56 tane depremde ölen insanlarımızı sayısı 83 bin ve bizim mali kaybımız 100 milyar dolar civarında. Başa gelmeyince bilinmiyor. Ancak başa gelince de öyle ağır faturalar karşımıza çıkarıyor ki senelerce bunun tesirinden kurtulamıyoruz. Adapazarı depremi olduğunda benim ilk yaptığım iş Kayseri'den ekmek götürmek, sabah çorba kaynattırmak, kahvaltı vermek oldu. Hatta her gün sucuk gönderiyordum, oradaki insanlara sabah kahvaltısında sucuk çıkartıyordum. Bu insani görevimizdi, yardım ettik. Sonrasında teknik ekibimi toplayıp gittim. İki tane hata var. Birisi zemine dikkat etmiyorsunuz. Oradaki çürük zeminlere inşaatlar yapınca depremde o binalar çöküyor. İkincisi de yapı malzemesini kötü kullanıyorsunuz. Standartlara uygun yapmıyorsunuz. O da çöküyor."

- "Yeni yapılar, depreme dayanıklı"

Yüzyıllardır bu topraklarda bunu bildiklerine işaret eden Özhaseki, artık evlerin depreme dayanıklı ve standartlara uygun yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Özhaseki, yeni yapıların depreme dayanıklı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İşte şimdi yapılanlar, yeni yönetmeliğe göre yapılan binalarımız sağlam. 7-8 şiddetinde, hatta 9'a kadar depreme dayanıklı şekilde yapılıyor. İçinde emniyetli şekilde oturabiliriz. Çoluğumuz, çocuğumuz içinde rahatlıkla oturabilirler. Allah korusun deprem geldiğinde A partiliyi bir kenara ayırıp, B partiliyi bir kenara çekerek öldürmüyor. İçinde, 'Ahmet iyiydi, Mehmet kötüydü' demiyor. 'Çoluk çocuk bir kenara, büyükler gitsin' demiyor. Herkesi alıp götürüyor, hele hele sevdiklerimizi alıp götürüyor. Bizim de işte bu standartlara uygun davranmamız, başımıza gelebilecek felaketler karşısında önce tedbir alıp sonra Allah'a itimat ederek yola çıkmamız gerekiyor."

Konuşmaların ardından Özhaseki beraberindekilerle duanın ardından temel atma törenini gerçekleştirdi.

Daha sonra Bakan Özhaseki ve beraberindekiler, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 23 Mart'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın evine giderek taziyede bulundu.

Özhaseki, Melikgazi İlçe 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne de katıldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki deprem Kayseri

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