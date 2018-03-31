"Yeni yönetmeliğe göre yapılan binalarımız sağlam"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni yönetmeliğe göre yapılan binaların sağlam olduğunu belirterek "7-8 şiddetinde, hatta 9'a kadar depreme dayanıklı şekilde yapılıyor. İçinde emniyetli şekilde oturabiliriz." dedi.

Bakan Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi 2. Etap 200 konut temel atma töreninde, ülkenin bir deprem ülkesi olduğunu, bunu herkesin bilmesi gerektiğini söyledi.

Şu anda bile birkaç yerde deprem olduğunu ifade eden Özhaseki, yüzlerce depremin her gün olduğunu, bunların bir kısmının hissedildiğini, bir kısmını da şiddetli olmadığı için hissedilmediğini dile getirdi.

Türkiye'de son yüzyıl içerisinde 6 ve üzerinde yıkıcı deprem sayısının 56 olduğuna değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"İki senede bir deprem oluyor, büyük deprem oluyor. Bu 56 tane depremde ölen insanlarımızı sayısı 83 bin ve bizim mali kaybımız 100 milyar dolar civarında. Başa gelmeyince bilinmiyor. Ancak başa gelince de öyle ağır faturalar karşımıza çıkarıyor ki senelerce bunun tesirinden kurtulamıyoruz. Adapazarı depremi olduğunda benim ilk yaptığım iş Kayseri'den ekmek götürmek, sabah çorba kaynattırmak, kahvaltı vermek oldu. Hatta her gün sucuk gönderiyordum, oradaki insanlara sabah kahvaltısında sucuk çıkartıyordum. Bu insani görevimizdi, yardım ettik. Sonrasında teknik ekibimi toplayıp gittim. İki tane hata var. Birisi zemine dikkat etmiyorsunuz. Oradaki çürük zeminlere inşaatlar yapınca depremde o binalar çöküyor. İkincisi de yapı malzemesini kötü kullanıyorsunuz. Standartlara uygun yapmıyorsunuz. O da çöküyor."