Yeni Zelanda Valisi Reddy Mecliste

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile görüştü.
TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede konuşan Kahraman, Reddy'i Ankara'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Reddy de Anzak anma törenlerinde kendilerine ev sahipliği yaptığı için Kahraman'a teşekkür etti.
Çanakkale Gelibolu'da, 103. yıl dönümünü andıkları bu etkinliklerde çok güzel vakit geçirdiklerini aktaran Reddy, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan bu yıl, bin 500'den fazla ziyaretçinin anma törenlerine katıldığını söyledi.
Vali Reddy, Türkiye'nin bu anma törenlerine destek vermesini takdirle karşıladıklarını ifade etti.
Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada
Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı
Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak
Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!
Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum