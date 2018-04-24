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Yenice’nin sorunları ve çözüm önerilerini konuştular

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 15:41 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Yenice İlçe Teşkilatı, teşkilat binasında Yenice’ nin sorunları, çözüm ve öneri ile ilgili STK Başkanlarıyla kahvaltılı toplantı düzenledi.Toplantıya, SP Karabük Başkan Yardımcısı Soner Malkoç, SP Yenice İlçe Başkanı Hüseyin Acar, Esnaf Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu, Şoförler Odası Başkanı Sedat Çakıl, Emekliler Derneği Başkanı Nuri Uzunkara, Engelliler Derneği Başkanı Yusuf Onur, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Tuncay Arslan, SP Karabük Yönetim Kurulu üyesi Cemal Özdemir ve İsmail Ulu ile birlikte vatandaşlar katıldı.Program, Yenice Saadet Partisi Başkan Yardımcısı İsmail Kirenli’nin açılış konuşmasıyla başladı.

Yenice’nin sorunları ve çözüm önerilerini konuştular

Saadet Partisi Yenice İlçe Teşkilatı, teşkilat binasında Yenice’ nin sorunları, çözüm ve öneri ile ilgili STK Başkanlarıyla kahvaltılı toplantı düzenledi.
Toplantıya, SP Karabük Başkan Yardımcısı Soner Malkoç, SP Yenice İlçe Başkanı Hüseyin Acar, Esnaf Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu, Şoförler Odası Başkanı Sedat Çakıl, Emekliler Derneği Başkanı Nuri Uzunkara, Engelliler Derneği Başkanı Yusuf Onur, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Tuncay Arslan, SP Karabük Yönetim Kurulu üyesi Cemal Özdemir ve İsmail Ulu ile birlikte vatandaşlar katıldı.
Program, Yenice Saadet Partisi Başkan Yardımcısı İsmail Kirenli’nin açılış konuşmasıyla başladı. Ardından SP Yenice İlçe Başkanı Hüseyin Acar bir konuşma yaparak, toplantının amacı ve içeriği ile ilgili bilgi verdi. Acar, herkesin ve herkesimin fikirlerini alacaklarını kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın olması gerektiğini ifade etti. Kahvaltıda Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarının sorunlara bakışları, çözüm ve önerileri alındı.
SP Yenice İlçe Başkanı Hüseyin Acar misafirler katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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