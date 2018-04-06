’’Bugün itibariyle yapılacaklarla bilikte 36 sağlık merkezi yapıldı’’

Çayyolu’na ilk hastane yapan ve Gazi Üniversitesine veren belediye olduklarını kaydeden Yaşar, ’’4 tane kapalı yüzme havuzumuz var. Geçen sene Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bunlara Ankara’daki en temiz havuzlar ödülünü verdi. 20 bine yakın vatandaşımız bunlardan yararlanıyor. İnsanların eve kapanmasını değil, sokağa çıkıp birbirleriyle kaynaşmalarını istiyoruz. Stres altında, kin ve nefret altında toplumun yüzünü güldüremediğiniz zaman genel ve yerel yöneticiler bu ülkeye hizmet etmiş olmaz. Yenimahalle’nin 100 yıllık altyapısını gerçekleştirdik. 6 tane mahallede belediye semt birimleri yaptık. Yenimahalle geniş bir alan olduğu için vatandaşlarımız direkt belediyeye gelmeden şikayetlerini veya ihtiyaçlarını orada belirtiyor. Yenimahalle’de kaldırımsız sokak yok. Ayağı çamura batıp evine giden vatandaşım da yok, yapılmamış olan park da yok. 204 tane park yaptık. Bunların içerisinde büyük çoğunluğunda yürüyüş yolu var. İlk yer altı çöp konteynırını Ankara’ya getiren belediye biziz. Bunların yanında kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirdik. Vatandaşımızı başka yerden değil, bulunduğu yerden ev sahibi yaptık. Benden önce Karşıyaka’da kentsel dönüşüm yapıldı. İşgalci durumunda olan vatandaşlar 100 bin liraya 2+1 daire aldılar. Ben daha sonra yaptığım Pamuklar, Macun ve Mehmet Akif’teki işgalci durumdaki vatandaşları en fazla 25 ile 30 bin arasında faizsiz bir şekilde 60 ay vadeyle ev sahibi yaptım. Hakkı olan hiç kimseyi dışlamadım. Yenimahalle sağlık konusunda da çok önemli yol aldı. Bugün itibariyle yapılacaklarla bilikte 36 sağlık merkezi yapıldı. Amacımız her mahallede sağlık merkezinin olması, vatandaşlarımızın evinden yürüyerek oraya gidebilmeleri. Tüm devlet okullarına da destek veriyoruz. Çünkü biz okullarımıza bakmak zorundayız. Eğitime ne kadar destek verirsek, Türkiye’nin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır. Özel okullarla devlet okulları yarışamıyor. Özel okullarda olan düzeni devlet okullarımıza da getirdik. Bu sene de okullarımıza ciddi bir yardım yapacağız. Hayvan barınağı yapma görevi bizim. Bu sene 200 hayvanın barınacağı yeni bir barınağı Yenimahalle’ye kazandırdık. Bunların yanında düğün salonları, anaokulu, etüt merkezleri, Ankara’nın en büyük kadın sığınma evi gibi birçok projeyi de Yenimahalle’de gerçekleştirdik’’ değerlendirmelerinde bulundu.

Vatandaşlara yardımcı olabilmek için Yeni Kart ve Halk Kart gibi kartlar çıkardıklarının altını çizen Yaşar, ’’Yeni Kart bir yardımın ahlaki verilmesi için çıkarılmış bir kart. Reklam yapılmadan 3 bin aileye maddi yardım yapıyoruz. Esnaflarımız da bu karta ekstra indirim yapıyor. Yenimahalle’nin ekonomisi Yenimahalle’de kalsın diyerek Halk Kartı da çıkardık. Şu ana kadar 600’ün üzerinde şubeleriyle belki bin noktada Halk Kart geçerli. Vatandaş yaptığı alışverişlerde veya diğer kurumlarda indirimden faydalanıyor. En büyük yatırımımız ise Karşıyaka Pazar Yeri Sosyal Tesisleri. Haziran ayında açılışını yapacağız. İnsanların yaşamını kolaylaştırmak için çok büyük tesisler açacağız. Diğer yandan 6’ya yakın kütüphane yaptık ve bunun sayısını her mahallede çoğaltmak istiyoruz’’ diye konuştu.

Basın mensuplarının Ankapark projesine ilişkin sorusu üzerine Yaşar, ’’Ben bu projeyi ilk duyduğumda bunun yanlış bir proje olduğunu, buraya ayrılacak kaynakların Ankara’nın başka sorunlarına harcanması gerektiğini söyledim. Burası bataklıktı. Trafiğin en yoğun olduğu bir bölge. Yer seçimi yanlış, buranın işletilmesi çok zor. Özel sektör dahi işletmeye girmez. Burayı muhtemelen Büyükşehir Belediyesi çalıştıracak, zarar ederse de belediye karşılayacak. Dünyada da bu tip tema parklar zarar edince sökülüyor. Bu parayı metrolara veya toplu taşımaya harcasaydık, havaalanı metrosunu Ankara’ya bağlasaydık daha iyi olurdu. Ya da bir yağmurda Ankara’da bazı bölgeler sele teslim oluyor. Bunların altyapısına harcasaydık. Bunlar bir tercih meselesi. Kaynağı verimli kullanmadığınız müddetçe, borcunuzu da bilemezsiniz, yapacağınız işler için de verimli kararlar veremezsiniz. Belediye başkanının iki görevi var. Birincisi parayı doğru, amacına uygun, halk yararına ve verimli kullanmak. İkincisi ise iyi idareci olacak. Kendisine yalakalık yapanla değil, gerektiği zaman kendini eleştirecek kadroyla çalışacak. Siyasi düşüncesine bakmayacak’’ açıklamalarında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak gibi bir düşüncesi olup olmadığına dair soruya cevap veren Yaşar, şunları kaydetti:

’’Belediyenin görevi ilk olarak halkın devlete olan güvenini ve sevgiyi arttırmaktır. Eğer bunu arttırabilirsek ülkedeki sıkıntıları da daha iyi çözeriz diye düşünüyorum. İkincisi ise, vatandaş tabii ki siz başka yerlerde görmek ister. Ankara Büyükşehir Belediyesinin başkanı olmak herkesin hizmet etmek istediği kutsal bir görevdir. Ama ben siyasette hiç profesyonellik düşünmedim. Fakat 2009’da o günün parti yöneticileri böyle bir görev için illa sen olacaksın dediler, ben kendi talebimle kabul etmedim. İkinci dönemde de parti yetkilileri devam edeceksin dediler ve devam ettim. Ben birinci seçimi yüzde 42 ile aldım, ikinci seçimi de 52’ye yakın bir rakamla aldım. Vatandaşlar parti dışında kişiye de oy veriyor. Yenimahalle’deki başarımın sırrı ilk olarak ticaretten gelmem, ikinci olarak ise Yenimahalle’yi çok iyi tanımam. Vatandaş sahip çıktı ve devam ettim. Büyükşehir Belediyesi konusunda hiç kimseye böyle bir beyanım olmadı ama insanlar yakıştırıyor. Yenimahalle’de bir dönem daha tamamlayacağım bazı projeler var. Büyükşehir konusunda da partimiz karar verecektir.’’

Yaşar, Büyükşehir Belediyesini kazanmak için CHP’nin nasıl bir aday çıkarması gerektiği sorusuna ilişkin olarak ise, ’’Büyükşehir Belediye başkanları demokrat olmalı, şehri bütün görmeli. Yenimahalleyi benimle tartışmalı. Ben Yenimahalle’de bunu yaptım. Halkın verdiği demokratik iradeye saygı göstermeli. Yasal hakkı ne ise ilçeye onu vermeli’’ dedi.