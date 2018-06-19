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Yerel Medya Buluşmaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: (2) - "Dolar ve avro üzerinden biz ekonomi okuması yapmıyoruz"

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Dolar ve avro üzerinden biz ekonomi okuması yapmıyoruz." dedi.

Ünal, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYGEM) Kahramanmaraş'ta bir otelde düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" programında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Siyasette "Düşmanımın düşmanı dostumdur" görüşünün olamayacağını dile getiren Ünal, siyasetin bu düstur üzerinden yürüyemeyeceğini belirtti.

Mahir Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ bu milletin düşmanıdır. PKK bu milletin huzurunun, güveninin, güvenliğinin düşmanıdır. Avrupa'da seçimleri takip ediyorsanız Avrupa'da CHP ve HDP standları beraber çalışıyor. Türkiye'de de Millet İttifakı denilen ittifakın stratejik ortağı HDP'dir. CHP ile HDP arasında gözüken şey, HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'ye destek olurken CHP barajı aşması konusunda HDP'ye destek oluyor. Aralarında böyle bir stratejik işbirliği gözüküyor. Ama bunun diğer gözüken ortaklarına baktığınızda Kandil CHP'nin bu tavrına dönük onaylayıcı ve teşvik edici, destekleyici açıklamalar yapıyor." dedi.

Ünal, FETÖ'nün aynı şekilde destek çağrıları bulunduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerel basına ve yerel televizyonlara dönük ciddi bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Ünal, belirlenen konuların yeni dönemde çalışılacağını, çünkü yerelleşmenin öne çıktığı bir döneme girileceğini söyledi.

Haberin yerinde üretildiği ve yerinde değerlendirildiği bir çalışma ve artık insanların kendi yaşadıkları yerlerle ilgili haber almak istediğini anlatan Ünal, önümüzdeki süreçte yerel medayı daha da güçlendireceklerini kaydetti.

- Ekonomide makro veriler

Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili özellikle makro verilerle ilgili sorun olmadığına değinen Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolar ve avro üzerinden biz ekonomi okuması yapmıyoruz. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bize bunu söyleyenler 15 Temmuz'u yaşasalardı onların tozu kalmazdı. Bu ülke o kadar güçlü ki 15 Temmuz gecesinin sabahı insanlar kalktı ve işine gitti. Bu kadar özgüvenli bir ülke. İçeridekilere rağmen, içerideki saldırganlara rağmen içeride bu ülkeden nefret eden, bu ülkenin değerlerinden, bu ülkenin yükselişinden nefret edenlere rağmen 16 Temmuz günü insanlar işlerine başladılar."

(Bitti)

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Mahir Ünal BYGEM Kahramanmaraş

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