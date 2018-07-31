"Yerel seçim hazırlıklarına kasım ayında başlarız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Hazırlıklara kasım ayı gibi başlarız." dedi.

Ünal, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Papaz Andrew Craig Brunson davası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım tehdidinin hatırlatılması üzerine Ünal, "Müttefikliğin gereği olarak bütün sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen maalesef Suriye'de terör örgütüne 5 bin tır ve iki bin kargo uçağı silah yardımı ile hemen bizim sınırımızda PYD'den dolayısıyla PKK'dan oluşan 30 bin kişilik bir milis gücü oluşturma cüretine bile maalesef ABD kalkıştı. Buna rağmen biz ısrarla her defasında pozisyonumuzu koruyarak diğer taraftan müttefikliğin gereğini ABD'ye hatırlatarak bugüne kadar geldik." ifadesini kullandı.

Ünal, Türkiye-ABD ilişkilerinde gelinen noktaya ilişkin, "Rahip Brunson üzerinden Türkiye'ye tehditler savrulması tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Her şeyden önce bu, diplomasinin, uluslararası ilişkilerin nezaketine uymadığı gibi Türkiye egemen bir devlettir ve Türkiye'ye dönük herhangi bir şekilde birilerinin tehdit diliyle konuşmasını asla kabul edemeyiz. Söz konusu husus yargının meselesi ve görünen o ki söz konusu kişi onlar için çok önemli. Kalkıp 'Bunu serbest bırakın' demek her şeyden önce Türkiye'nin yargısına, hukuk sistemine ve egemenlik hakkına yönelik bir saygısızlıktır." dedi.