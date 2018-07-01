Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınıyor? herkes bu sorularının yantını ararken, Ankara kulislerinde 'erken yerel seçim' iddiası iyiden iyiye konuşulmaya başlandı.
YEREL SEÇİM TARİHİ: 4 KASIM 2018
CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da yerel seçim tarhihiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. AK Parti Kongresi'nin 18 Ağustos'a alınarak erkene çekilmesine dikkat çeken Yarkadaş "Kafalarındaki tarih ise 4 KASIM 2018. Buna tüm partiler uyar..." ifadelerini kullandı.
Yarakdaş, kişisel sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı;
"AKP'nin büyük kongresini öne çekmesi, yerel seçimlerin tarihinin değişeceğini gösteriyor. AKP, ekonomik krizin derinleşmesine ve yurttaşlar üzerinde hissedilmesine olanak vermeden seçimi gerçekleştirmek istiyor. Kafalarındaki tarih ise 4 KASIM 2018. Buna tüm partiler uyar..."
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