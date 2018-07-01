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Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2018 14:23 | Son Güncelleme

Yerel seçim tarihinin erkene alınacağı kulislerde iyiden iyiye konuşulurken, CHP'li Barış Yarkadaş yerel seçim tarihiyle ilgili flaş bir iddiayı ortaya attı.

Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınıyor? herkes bu sorularının yantını ararken, Ankara kulislerinde 'erken yerel seçim' iddiası iyiden iyiye konuşulmaya başlandı.

YEREL SEÇİM TARİHİ: 4 KASIM 2018

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da yerel seçim tarhihiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. AK Parti Kongresi'nin 18 Ağustos'a alınarak erkene çekilmesine dikkat çeken Yarkadaş "Kafalarındaki tarih ise 4 KASIM 2018. Buna tüm partiler uyar..." ifadelerini kullandı.

Yarakdaş, kişisel sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı;

"AKP'nin büyük kongresini öne çekmesi, yerel seçimlerin tarihinin değişeceğini gösteriyor. AKP, ekonomik krizin derinleşmesine ve yurttaşlar üzerinde hissedilmesine olanak vermeden seçimi gerçekleştirmek istiyor. Kafalarındaki tarih ise 4 KASIM 2018. Buna tüm partiler uyar..."

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
CHP bu kafayla yerel seçimlerde izmiri bile alamaz bak görürsünüz.
Verilen sözler vaadleri unuttunuz sanırım askerlik süresi kısalsın oyum Ak partiye gene
Vazgeçin şu AKP nin dümen suyuna gitmeyi... Zamanında olursa akla kara görünecek zaten...
yine akacak paralar..
Bence zamanında yapilsin muhalefet bari bu sefer oyuna gelnesin
Askerlik süresi kısalsın vaadleri unutmayın bi an önce kısaltın artık oyum Ak partiye
CHP bitmiştir. yerel seçime kadar muharrem ince parti kurarsa, en kötü izmiri alır. CHP hiç biyeri alamaz, görürsünüz.
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