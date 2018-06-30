Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

6 gün önce sandık başına giden Türkiye'de şimdi de yeni gündem yerel seçimler. AK Parti ve MHP'nin 29 Mart 2018’deki yerel seçimi erkene alacakları iddia ediliyor

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan’ın seçilmesi ve TBMM’de çoğunluğu elde etme hedefine büyük ölçüde ulaşan AK Parti ve MHP’nin, yerel seçimleri erkene almak istediği öğrenildi. AK Parti’nin 2019’a kadar oy oranlarının düşebileceği kaygısının bu planda etkili olduğu öne sürüldü.

İLK KEZ YETKİLERİNİ KULLANACAK

24 Haziran seçimleri ile geçilen başkanlık sisteminde, Cumhurbaşkanının kararname çıkarma, bütçe hazırlama, Bakanlar Kurulunu oluşturma gibi yetkilerini ilk kez kullanılacak olmasının yaratacağı tartışmaların da erken yerel seçim planında etkili olduğu ifade edildi.

EN BÜYÜK ENGEL ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

AK Parti ve MHP’nin yerel seçimleri bu yılın Kasım ayına almasının önündeki en büyük engel ise Anayasa değişikliği olarak gösteriliyor. Yerel seçimlerin erkene alınması için yeni sistemde 400 milletvekilinin onayı ile Anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Ancak kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili sayıları 344’de kalan ittifakın yerel seçimlerin erkene alınması için en az 56 milletvekilinin daha desteğine ihtiyacı bulunuyor. Ancak muhalefet partilerinin iktidardan gelecek erken seçim teklifine “Hayır” demesinin siyaseten mümkün olmadığının altı çiziliyor.