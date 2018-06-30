Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

6 gün önce sandık başına giden Türkiye'de şimdi de yeni gündem yerel seçimler. AK Parti ve MHP'nin 29 Mart 2018’deki yerel seçimi erkene alacakları iddia ediliyor
Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan’ın seçilmesi ve TBMM’de çoğunluğu elde etme hedefine büyük ölçüde ulaşan AK Parti ve MHP’nin, yerel seçimleri erkene almak istediği öğrenildi. AK Parti’nin 2019’a kadar oy oranlarının düşebileceği kaygısının bu planda etkili olduğu öne sürüldü.
İLK KEZ YETKİLERİNİ KULLANACAK
24 Haziran seçimleri ile geçilen başkanlık sisteminde, Cumhurbaşkanının kararname çıkarma, bütçe hazırlama, Bakanlar Kurulunu oluşturma gibi yetkilerini ilk kez kullanılacak olmasının yaratacağı tartışmaların da erken yerel seçim planında etkili olduğu ifade edildi.
EN BÜYÜK ENGEL ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
AK Parti ve MHP’nin yerel seçimleri bu yılın Kasım ayına almasının önündeki en büyük engel ise Anayasa değişikliği olarak gösteriliyor. Yerel seçimlerin erkene alınması için yeni sistemde 400 milletvekilinin onayı ile Anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Ancak kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili sayıları 344’de kalan ittifakın yerel seçimlerin erkene alınması için en az 56 milletvekilinin daha desteğine ihtiyacı bulunuyor. Ancak muhalefet partilerinin iktidardan gelecek erken seçim teklifine “Hayır” demesinin siyaseten mümkün olmadığının altı çiziliyor.
2014 yılında yapılan son yerel seçimlerde DBP’nin kazandığı 90’ı aşkın belediyeye birkaç yıl içerisinde atanan kayyumların yerel seçimlerin erkene alınması konusunda HDP’nin yeşil ışık yakmasına neden olabileceği ifade ediliyor. Sadece HDP’nin yerel seçimlerin erkene alınması için gereken Anayasa değişikliğine “Evet” demesi bile gerekli olan 400 oyun üzerine çıkılmasını sağlıyor.
CHP'DEN DESTEK
24 Ekim 2017 tarihinde TBMM Grup Toplantısında partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Beklemenin bir anlamı yok. Kim milletten kaçıyor, kim kaçmıyor çıksın ortaya. Gidelim yerel seçime, bütün gerçekler ortaya çıksın. Biz de destek vereceğiz” sözleri de CHP’nin desteğinin garantisi olarak gösteriliyor.
27’nci dönem milletvekilleri için önümüzdeki hafta yapılacak yemin töreni ve 15 Temmuz Özel Oturumu’nun ardından TBMM’nin yeni yönetimin seçilmesiyle tatil kararı alması beklenen TBMM’nin, erken yerel seçim gündemiyle olağanüstü toplanması gerekiyor. TBMM İçtüzüğü’ne göre, Meclis üye tam sayısının üçte biri olan 200 milletvekilinin imzasıyla olağanüstü toplanacak TBMM Genel Kurulu, yerel seçimlerin erkene alınması için Anayasa değişikliği yapmak zorunda olacak
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