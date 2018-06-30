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Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

Yerel seçim tarihinde değişiklik mi olacak? Ankara kulisleri yerel seçimlerin erkene alınacağı iddiası ile çalkalanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla erkene alınan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından, Cumhur İttifakı’nın bu kez de yerel seçimleri erkene almayı belirlediği öne sürüldü

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

6 gün önce sandık başına giden Türkiye'de şimdi de yeni gündem yerel seçimler. AK Parti ve MHP'nin 29 Mart 2018’deki yerel seçimi erkene alacakları iddia ediliyor

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan’ın seçilmesi ve TBMM’de çoğunluğu elde etme hedefine büyük ölçüde ulaşan AK Parti ve MHP’nin, yerel seçimleri erkene almak istediği öğrenildi. AK Parti’nin 2019’a kadar oy oranlarının düşebileceği kaygısının bu planda etkili olduğu öne sürüldü.

İLK KEZ YETKİLERİNİ KULLANACAK

24 Haziran seçimleri ile geçilen başkanlık sisteminde, Cumhurbaşkanının kararname çıkarma, bütçe hazırlama, Bakanlar Kurulunu oluşturma gibi yetkilerini ilk kez kullanılacak olmasının yaratacağı tartışmaların da erken yerel seçim planında etkili olduğu ifade edildi.

EN BÜYÜK ENGEL ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

AK Parti ve MHP’nin yerel seçimleri bu yılın Kasım ayına almasının önündeki en büyük engel ise Anayasa değişikliği olarak gösteriliyor. Yerel seçimlerin erkene alınması için yeni sistemde 400 milletvekilinin onayı ile Anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Ancak kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili sayıları 344’de kalan ittifakın yerel seçimlerin erkene alınması için en az 56 milletvekilinin daha desteğine ihtiyacı bulunuyor. Ancak muhalefet partilerinin iktidardan gelecek erken seçim teklifine “Hayır” demesinin siyaseten mümkün olmadığının altı çiziliyor.

2014 yılında yapılan son yerel seçimlerde DBP’nin kazandığı 90’ı aşkın belediyeye birkaç yıl içerisinde atanan kayyumların yerel seçimlerin erkene alınması konusunda HDP’nin yeşil ışık yakmasına neden olabileceği ifade ediliyor. Sadece HDP’nin yerel seçimlerin erkene alınması için gereken Anayasa değişikliğine “Evet” demesi bile gerekli olan 400 oyun üzerine çıkılmasını sağlıyor.

CHP'DEN DESTEK

24 Ekim 2017 tarihinde TBMM Grup Toplantısında partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Beklemenin bir anlamı yok. Kim milletten kaçıyor, kim kaçmıyor çıksın ortaya. Gidelim yerel seçime, bütün gerçekler ortaya çıksın. Biz de destek vereceğiz” sözleri de CHP’nin desteğinin garantisi olarak gösteriliyor.

27’nci dönem milletvekilleri için önümüzdeki hafta yapılacak yemin töreni ve 15 Temmuz Özel Oturumu’nun ardından TBMM’nin yeni yönetimin seçilmesiyle tatil kararı alması beklenen TBMM’nin, erken yerel seçim gündemiyle olağanüstü toplanması gerekiyor. TBMM İçtüzüğü’ne göre, Meclis üye tam sayısının üçte biri olan 200 milletvekilinin imzasıyla olağanüstü toplanacak TBMM Genel Kurulu, yerel seçimlerin erkene alınması için Anayasa değişikliği yapmak zorunda olacak

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
madem erken e çekecektiniz bu eleştirim hepinize ak gök chpsi .genel seçimle birleştirseydiniz ya milllet iki de bi sandıga gitmesin
artık seçime ne gerek var ki, nasılsa muhalefetin aldığı yerlere kayyum atanıyor ????
GELSİN KEKLERRR,HAYDE KEEEK!
29 mart 2018 derken ? o kadar erkene alınmış ki bitmiş geçmiş bile haberimiz yok :))
CHP yine erken seçime destek vermiş ince geliyor ince dedik istanbul ankara mersin aydın zonguldak sonuçlarına bak yerel seçimde chp IYI parti ile anlaşmaz ben olayım derse 5 il haricinde BELEDIYE alamaz ancan istanbul yalova edirne tekirdağ kırklareli sinop zonguldak bartın artvin trabzon izmir mersin hatay eskişehir mersin burdur CHP adayı ankara kayseri konya antalya adana balıkesir isparta manisa denizli bursada IYI parti adayi desteklenmeli CHP benim antalyada 26 senin 17 oyun var derse sonuç öyle olduğu zaman MHP tabanı IYI partiyi destekler CHP 16 IYI parti 12 il kazanma şansı var
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