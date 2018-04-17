Yerel seçimler öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu kahreden gelişme

Her ne kadar hükümetin yakın zamanda seçim yok açıklamasına rağmen, 'yarın seçim yapılacakmış' gibi hazırlık yaptığını belirten Saygı Öztürk, CHP'nin aday adaylarının yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacağını yazdı.
İstanbul'da henüz öne çıkan bir adayın olmadığını belirten Öztürk, Ankara'da Mansur Yavaş, Hatay'da Lütfü Savaş ve Antalya'da Muhittin Böcek'in öne çıktığını ifade etti.
İZMİR'DE AZİZ KOCAOĞLU BİLMECESİ
İzmir'de ise 'CHP Genel Merkezi'ne, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olmayacağının sinyali geldi' diyen Öztürk, Kocaoğlu'nun aday olmaması durumunda adaylık için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eski Milletvekili Erdal Aksünger'in isminin geçtiğni yazdı.
KILIÇDAROĞLU'NU KAHREDİYOR
İzmir'in hemen yakınındaki Manisa'da CHP'nin hiçbir belediyeyi alamadığının altını çizen Öztürk, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu ve gelecek seçimde Manisa'da mutlaka başkanlıklar kazanılmasını istediğini belirtti.
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